Как получить пассивную прибыль — вариант для инвестиций в 2026 году

Многие украинцы заинтересованы в том, чтобы найти источник для пассивного дохода. Но все существующие варианты для инвестиций имеют как риски, так и преимущества.

Об этом говорится в статье InVenture, передает Новини.LIVE.

Инвестиции, как отмечается в материале, следует оценивать по трем важным пунктам:

доходность;

риск;

ликвидность.

Риски могут быть разными: можно полностью или частично потерять свой капитал, тогда как ликвидность — это скорость, с которой инвестиции превращаются в реальный доход.

Куда украинцам лучше инвестировать деньги

Лучше всего сейчас отдать деньги в займы под залог недвижимости.

"Ставки — 1,5 — 2% в месяц, иногда ниже для качественных объектов", — говорится в тексте.

Автор статьи отмечает, что такая инвестиция до сих пор является самым защищенным форматом частного займа, если не нарушать важные условия. Среди которых:

сумма займа не должна быть больше 50 — 60% от рыночной стоимости объекта;

объект ликвидный (квартира или коммерция в понятной локации);

договор оформлен юридически корректно, с правом обращения взыскания.

При этом подчеркивается, что рынок недвижимости способен резко корректироваться, если наступает кризис.

