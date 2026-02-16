Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Лучший вариант для пассивного заработка — куда лучше вложить деньги

Лучший вариант для пассивного заработка — куда лучше вложить деньги

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 19:40
Как получить пассивную прибыль — вариант для инвестиций в 2026 году
Банкноты гривны и евро. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы заинтересованы в том, чтобы найти источник для пассивного дохода. Но все существующие варианты для инвестиций имеют как риски, так и преимущества.

Об этом говорится в статье InVenture, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее об инвестициях

Инвестиции, как отмечается в материале, следует оценивать по трем важным пунктам:

  • доходность;
  • риск;
  • ликвидность.

Риски могут быть разными: можно полностью или частично потерять свой капитал, тогда как ликвидность — это скорость, с которой инвестиции превращаются в реальный доход.

Куда украинцам лучше инвестировать деньги

Лучше всего сейчас отдать деньги в займы под залог недвижимости.

"Ставки — 1,5 — 2% в месяц, иногда ниже для качественных объектов", — говорится в тексте.

Автор статьи отмечает, что такая инвестиция до сих пор является самым защищенным форматом частного займа, если не нарушать важные условия. Среди которых:

  • сумма займа не должна быть больше 50 — 60% от рыночной стоимости объекта;
  • объект ликвидный (квартира или коммерция в понятной локации);
  • договор оформлен юридически корректно, с правом обращения взыскания.

При этом подчеркивается, что рынок недвижимости способен резко корректироваться, если наступает кризис.

Ранее мы писали, как можно экономить и при этом не ограничивать себя в различных прихотях. Журналисты Новини.LIVE объяснили, каких правил стоит придерживаться. Узнавайте также, куда вкладывать деньги в Украине во время и после войны.

недвижимость деньги доходы заработок инвестиции
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации