lifecell для пенсионеров — какую услугу тестирует мобильный оператор

Женщина с телефоном. Фото: УНИАН

Мобильный оператор lifecell планирует ввести специальный льготный тариф, который будет стоить дешевле, чем все остальные. Пользоваться им смогут только пенсионеры.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько будет стоить новая услуга от lifecell и кто именно сможет ее подключить.

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Тариф для пенсионеров в lifecell — что известно

Как рассказали в lifecell, особый тариф получил название "Турбота", он будет действовать для граждан пожилого возраста (60 и более лет). Подключить его можно на предоплаченной форме обслуживания.

"Сейчас мы только реализуем пилотный проект в Киевской области. Это позволит нам тщательно проанализировать эффективность и отзывы пользователей, чтобы усовершенствовать все процессы и обеспечить лучший сервис", — рассказали в lifecell.

Где купить стартовый пакет

Стартовый пакет с тарифным планом "Турбота" можно купить в ограниченных локациях, в частности в Киевской области в магазинах lifecell.

"Важно иметь при себе документы, подтверждающие возраст (60 лет и старше)", — подчеркнули в компании.

Стоимость тарифа — 100 гривен ежемесячно. Подключив этот тарифный план, пенсионеры получат:

безлимит на номера lifecell;

одну тысячу минут по Украине;

20 ГБ интернета;

безлимит на приложения.

Что еще стоит знать

В апреле и мае 2025 года мобильный оператор прекратит действие ряда тарифов, среди которых и популярные пакеты "Сделай сам" и "Хендмейд". Пользователей переведут на другие тарифные условия.

Как пояснили в компании, изменения — это плановое обновление тарифной сетки, чтобы адаптироваться к актуальным потребностям пользователей.

Напомним, абоненты lifecell могут подключить акцию "сТОП-цена бизнес". Если это сделать, тогда за тарифный план "Бизнес Плюс 149" можно будет ежемесячно платить всего 100 грн. Узнавайте также, какие специальные тарифы для пенсионеров можно подключить в Киевстаре и Vodafone.