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Лимиты на переводы — в НБУ назвали важное условие для отмены

13 февраля 2025 16:51
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
В Украине могут смягчить лимиты на переводы — когда это произойдет
Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplashh
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине могут отменить лимиты на переводы с карты на карту в размере 150 тыс. грн. Национальный банк на это согласится, если украинские банки согласятся выполнить одно требование.

Об этом сказал в интервью изданию Forbes глава НБУ Андрей Пышный.

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Как объяснил глава госрегулятора, ограничения на денежные переводы, которые заработали с 1 февраля, можно отменить весной. Но тогда банки должны продемонстрировать, что готовы самостоятельно обнаруживать рисковых клиентов.

"Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничения в 150 тыс. грн для карточных переводов", — сказал он.

Он отметил, что введенные ограничения со стороны банков являются временными, они полностью не решат проблему с дропами. Побороть это явление можно только комплексом мер, в частности законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает Нацбанк. Но финансовые учреждения также должны работать над усовершенствованием своих внутренних систем контроля и использовать риск-ориентированный подход, построенный на принципе "знай своего клиента".

"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю", — подчеркнул Андрей Пышный.

Лимиты на банковские переводы — что известно 

С 1 февраля вступил в силу меморандум, подписанный большинством украинских банков, в рамках которого финучреждения договорились разделять своих клиентов на категории в зависимости от степени риска и наличия подтвержденных источников дохода. С тех пор были установлены лимиты на переводы:

  • для высокорисковых клиентов — 50 000 грн в месяц;
  • для клиентов со средним и низким риском — 150 000 грн в месяц.

Ко всему клиенты банков, которые не смогут предоставить официальные справки о своих доходах, не смогут рассчитывать на открытие более трех счетов в одной валюте.

Напомним, что в финансовом секторе страны с недавних пор работает система СЭП-4.1, благодаря которой денежные переводы с карты на карту происходят за доли секунды. К последней версии системы уже присоединились крупнейшие банки.

Также мы рассказывали, почему может быть опасно неожиданно получить деньги на свою банковскую карту. Перевести деньги могут мошенники.

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