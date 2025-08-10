Видео
Лимиты на покупку валюты — какие правила действуют в 2025 году

Лимиты на покупку валюты — какие правила действуют в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 17:45
Купить доллары или евро в 2025 году — что нужно знать об ограничениях
Мужчина возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 года стало главной причиной того, что Национальный банк ввел валютные ограничения на финансовом рынке страны. Однако со временем правила были несколько ослаблены.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы, которые в 2025 году планируют покупать доллары, евро или другую иностранную валюту.

Читайте также:

Какие сейчас действуют правила для покупки валюты

Все ограничения на покупку валюты были отменены Нацбанком еще в декабре 2023 года, говорится на сайте регулятора. Соответственно, купить доллары или евро в кассах украинских банков можно без ограничений. Единственное, что может стать помехой — отсутствие валюты в отделениях финучреждений.

При этом в Украине продолжают действовать ограничения на снятие наличных. Так, согласно правилам регулятора, в кассах банков украинцы смогут получить лишь 100 тысяч гривен — это максимальная сумма, которую разрешено снимать со счета не более одного раза в день. В банкоматах и в POS-терминалах дневной лимит по карте установлен на отметке в 50 тысяч гривен.

Напомним, что гражданам разрешают вывозить наличные из Украины и письменно их не декларировать. Известно, о каких максимальных суммах идет речь. Узнавайте также, в какие дни недели лучше покупать доллары.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
