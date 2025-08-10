Купить доллары или евро в 2025 году — что нужно знать об ограничениях

Мужчина возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 года стало главной причиной того, что Национальный банк ввел валютные ограничения на финансовом рынке страны. Однако со временем правила были несколько ослаблены.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы, которые в 2025 году планируют покупать доллары, евро или другую иностранную валюту.

Какие сейчас действуют правила для покупки валюты

Все ограничения на покупку валюты были отменены Нацбанком еще в декабре 2023 года, говорится на сайте регулятора. Соответственно, купить доллары или евро в кассах украинских банков можно без ограничений. Единственное, что может стать помехой — отсутствие валюты в отделениях финучреждений.

При этом в Украине продолжают действовать ограничения на снятие наличных. Так, согласно правилам регулятора, в кассах банков украинцы смогут получить лишь 100 тысяч гривен — это максимальная сумма, которую разрешено снимать со счета не более одного раза в день. В банкоматах и в POS-терминалах дневной лимит по карте установлен на отметке в 50 тысяч гривен.

