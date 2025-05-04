Денежное обеспечение в ВСУ — сколько может получать защитник во время лечения за рубежом

Военный на обследовании в госпитале. Фото: УНИАН

В Украине много мужчин и женщин присоединились к войску, когда Россия начала полномасштабную войну. Участвуя в боях против врага защитники и защитницы получают ранения, а лечиться могут не только дома, но и за рубежом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о выплатах, которые будут начислять военным, если они будут лечиться после ранения не в Украине.

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Выплаты во время лечения за рубежом — сколько будут платить защитникам

Военнослужащие, которые находятся в медицинских учреждениях, или в отпуске для лечения, должны получать свое денежное обеспечение не дольше, чем 12 месяцев подряд, пишет издание Армия Inform. Это условие касается и тех защитников, которые лечатся не в Украине, а за рубежом.

При этом после первых четырех месяцев военнослужащие обязаны получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). После этого денежное обеспечение им будут начислять на основании:

заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости в длительном лечении;

приказа командира воинской части о продлении пребывания в больничных заведениях.

Если военнослужащий лечится за пределами страны, то он проходит ВВК дистанционно.

"Согласно Приказу Минобороны № 402 ВВК имеют право принимать постановления в случаях определения потребности в продолжении длительного лечения военнослужащих во время лечения за рубежом - дистанционно, на основании оригиналов медицинских и военно-учетных документов или надлежащим образом их заверенных копий", — отмечается в сообщении.

Дополнительное вознаграждение в 100 тыс. гривен — будут ли начислять во время лечения

Если военного ранили (или он получил контузию, травму, увечье) во время защиты Родины и после этого лечится, тогда ему все равно должны начислять "боевые" выплаты, когда он:

находится на стационарном лечении (в том числе и за рубежом);

находится в отпуске для лечения, если получил тяжелое ранение.

Соответственно, ему будут начислять по 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени пребывания на лечении (в отпуске для лечения).

"Основанием для этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), так называемая форма 5. Ее должны предоставить в воинской части. В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. Если такой формулировки в справке нет, то деньги, скорее всего, не начислят", — говорится в материале.

Ранее мы рассказывали о выплатах для защитников, которые находятся непосредственно на фронте. Известно, в частности, сколько они будут получать в мае. Узнавайте также о денежном обеспечении военных, если они служат в подразделениях, которые не участвуют в боевых действиях.