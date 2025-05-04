Грошове забезпечення у ЗСУ — скільки може отримувати захисник під час лікування за кордоном

Військовий на обстеженні в госпіталі. Фото: УНІАН

В Україні багато чоловіків та жінок долучилися до війська, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Беручи участь в боях проти ворога захисники та захисниці отримують поранення, а лікуватися можуть не тільки вдома, а й за кордоном.

Редакція Новини.LIVE розповідає про виплати, які нараховуватимуть військовим, якщо вони лікуватимуться після поранення не в Україні.

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Виплати під час лікування за кордоном — скільки платитимуть захисникам

Військовослужбовці, які перебувають в медичних закладах, або у відпустці для лікування, повинні отримувати своє грошове забезпечення не довше, ніж 12 місяців поспіль, пише видання Армія Inform. Ця умова стосується й тих захисників, які лікуються не в Україні, а за кордоном.

При цьому після перших чотирьох місяців військовослужбовці зобов'язані отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Після цього грошове забезпечення їм нараховуватимуть на підставі:

висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про потребу в тривалому лікуванні;

наказу командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах.

Якщо військовослужбовець лікується за межами країни, то він проходить ВЛК дистанційно.

"Згідно з Наказом Міноборони № 402 ВЛК мають право приймати постанови у випадках визначення потреби у продовженні тривалого лікування військовослужбовців під час лікування за кордоном — дистанційно, на підставі оригіналів медичних та військово-облікових документів або належним чином їх засвідчених копій", — зазначається у повідомленні.

Додаткова винагорода у 100 тис. гривень — чи нараховуватимуть під час лікування

Якщо військового поранили (або він отримав контузію, травму, каліцтво) під час захисту Батьківщині та після цього лікується, тоді йому все одно мають нараховувати "бойові" виплати, коли він:

перебуває на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном);

перебуває у відпустці для лікування, якщо отримав тяжке поранення.

Відповідно, йому нараховуватимуть по 100 тис. гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування на лікуванні (у відпустці для лікування).

"Підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. В ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують", — йдеться в матеріалі.

Раніше ми розповідали про виплати для захисників, які перебувають безпосередньо на фронті. Відомо, зокрема, скільки вони отримуватимуть у травні. Дізнавайтесь також про грошове забезпечення військових, якщо вони служать в підрозділах, які не беруть участі у бойових діях.