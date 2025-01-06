У кого есть право на бесплатные лекарства в 2025 году

Лекарства бесплатно в 2025 году — кто из украинцев может получить
В Украине работает специальная программа "Доступные лекарства", благодаря которой граждане бесплатно получают медицинские препараты для лечения некоторых болезней. Также у украинцев есть возможность получить скидку на покупку ряда медикаментов.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кого из граждан государство обеспечивает лекарствами бесплатно.
Кто может получать лекарства бесплатно
По информации Министерства здравоохранения Украины, это пациенты:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- диабетом 2-го типа;
- бронхиальной астмой;
- несахарным диабетом;
- эпилепсией, расстройствами психики и поведения;
- для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности для пациентов, переживших инфаркт или инсульт.
Как лекарства являются бесплатными
По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, 1 января 2025 года в программу "Доступные лекарства" добавили 52 новых лекарственных средства. Так, в перечне теперь есть лекарства для:
- лечения боли;
- паллиативной помощи;
- болезней эндокринной системы;
- метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
- глаукомы;
- мигрени;
- детских заболеваний.
Где и как получить бесплатные лекарства
Согласно решению правительства, с июля 2025 года бесплатные препараты должны быть в любых аптеках страны. Сейчас аптеки, которые отпускают лекарства по государственной программе, можно узнать по наклейке на входе: "Здесь есть "Доступные лекарства" или "Здесь есть "Доступные лекарства" + инсулины".
Чтобы взять рецепт, по которому пациенту выдадут необходимый ему препарат в аптеке, нужно:
- записаться на прием к своему семейному врачу, который выпишет электронный рецепт. После этого пациент получит СМС-сообщение с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения, чтобы бесплатно получить лекарства в аптеке. Врач также может распечатать электронный рецепт, если у пациента нет смартфона;
- получив рецепт, пациент находит аптеку, которая участвует в программе, сообщает фармацевту номер из 16-ти цифр, который был отправлен в СМС-сообщении. Если все нужные лекарства есть — пациент называет фармацевту 4-значный код подтверждения, чтобы тот наложил электронную подпись на рецепт;
- забрать лекарства.
К слову, украинцы в 2024 году стали чаще покупать антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.
Также мы рассказывали, что граждане могут потратить "Зимову єПідтримку" на покупку лекарств отечественного производства. Речь об 1 тыс. гривен, которую до конца зимы будет выплачивать государство.
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