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Лекарства бесплатно в 2025 году — кто из украинцев может получить

6 января 2025 16:56
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
У кого есть право на бесплатные лекарства в 2025 году
Мужчина в аптеке разговаривает с фармацевтом. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине работает специальная программа "Доступные лекарства", благодаря которой граждане бесплатно получают медицинские препараты для лечения некоторых болезней. Также у украинцев есть возможность получить скидку на покупку ряда медикаментов.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кого из граждан государство обеспечивает лекарствами бесплатно.

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Кто может получать лекарства бесплатно

По информации Министерства здравоохранения Украины, это пациенты:

  • с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • диабетом 2-го типа;
  • бронхиальной астмой;
  • несахарным диабетом;
  • эпилепсией, расстройствами психики и поведения;
  • для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности для пациентов, переживших инфаркт или инсульт.

Как лекарства являются бесплатными 

По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, 1 января 2025 года в программу "Доступные лекарства" добавили 52 новых лекарственных средства. Так, в перечне теперь есть лекарства для: 

  • лечения боли;
  • паллиативной помощи;
  • болезней эндокринной системы;
  • метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
  • глаукомы;
  • мигрени;
  • детских заболеваний.

Где и как получить бесплатные лекарства

Согласно решению правительства, с июля 2025 года бесплатные препараты должны быть в любых аптеках страны. Сейчас аптеки, которые отпускают лекарства по государственной программе, можно узнать по наклейке на входе: "Здесь есть "Доступные лекарства" или "Здесь есть "Доступные лекарства" + инсулины".

Чтобы взять рецепт, по которому пациенту выдадут необходимый ему препарат в аптеке, нужно:

  • записаться на прием к своему семейному врачу, который выпишет электронный рецепт. После этого пациент получит СМС-сообщение с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения, чтобы бесплатно получить лекарства в аптеке. Врач также может распечатать электронный рецепт, если у пациента нет смартфона;
  • получив рецепт, пациент находит аптеку, которая участвует в программе, сообщает фармацевту номер из 16-ти цифр, который был отправлен в СМС-сообщении. Если все нужные лекарства есть — пациент называет фармацевту 4-значный код подтверждения, чтобы тот наложил электронную подпись на рецепт;
  • забрать лекарства.

К слову, украинцы в 2024 году стали чаще покупать антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.

Также мы рассказывали, что граждане могут потратить "Зимову єПідтримку" на покупку лекарств отечественного производства. Речь об 1 тыс. гривен, которую до конца зимы будет выплачивать государство.

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