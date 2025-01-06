У кого есть право на бесплатные лекарства в 2025 году

Мужчина в аптеке разговаривает с фармацевтом. Фото: УНИАН

В Украине работает специальная программа "Доступные лекарства", благодаря которой граждане бесплатно получают медицинские препараты для лечения некоторых болезней. Также у украинцев есть возможность получить скидку на покупку ряда медикаментов.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кого из граждан государство обеспечивает лекарствами бесплатно.

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Кто может получать лекарства бесплатно

По информации Министерства здравоохранения Украины, это пациенты:

с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

диабетом 2-го типа;

бронхиальной астмой;

несахарным диабетом;

эпилепсией, расстройствами психики и поведения;

для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности для пациентов, переживших инфаркт или инсульт.

Как лекарства являются бесплатными

По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, 1 января 2025 года в программу "Доступные лекарства" добавили 52 новых лекарственных средства. Так, в перечне теперь есть лекарства для:

лечения боли;

паллиативной помощи;

болезней эндокринной системы;

метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

глаукомы;

мигрени;

детских заболеваний.

Где и как получить бесплатные лекарства

Согласно решению правительства, с июля 2025 года бесплатные препараты должны быть в любых аптеках страны. Сейчас аптеки, которые отпускают лекарства по государственной программе, можно узнать по наклейке на входе: "Здесь есть "Доступные лекарства" или "Здесь есть "Доступные лекарства" + инсулины".

Чтобы взять рецепт, по которому пациенту выдадут необходимый ему препарат в аптеке, нужно:

записаться на прием к своему семейному врачу, который выпишет электронный рецепт. После этого пациент получит СМС-сообщение с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения, чтобы бесплатно получить лекарства в аптеке. Врач также может распечатать электронный рецепт, если у пациента нет смартфона;

получив рецепт, пациент находит аптеку, которая участвует в программе, сообщает фармацевту номер из 16-ти цифр, который был отправлен в СМС-сообщении. Если все нужные лекарства есть — пациент называет фармацевту 4-значный код подтверждения, чтобы тот наложил электронную подпись на рецепт;

забрать лекарства.

К слову, украинцы в 2024 году стали чаще покупать антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.

Также мы рассказывали, что граждане могут потратить "Зимову єПідтримку" на покупку лекарств отечественного производства. Речь об 1 тыс. гривен, которую до конца зимы будет выплачивать государство.