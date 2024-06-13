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Лидеры украинского импорта — на продукцию каких стран большой спрос среди граждан

13 июня 2024 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Товары каких стран больше всего импортирует Украина — рейтинговый список
Поставщик товаров проверяет список багажа. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Товарооборот Украины за последние пять месяцев составляет 44,3 миллиарда долларов, из которых наше государство импортировало продукции на 27,5 миллиарда долларов, а экспортировало — на 16,8 миллиарда долларов. Список лидеров по объему импорта товаров возглавил Китай.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в среду, 12 июня, в Telegram.

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Кто возглавляет список украинского импорта

По данным таможенников, импорт из Китая составляет 5,3 миллиарда долларов. Также среди других лидеров импорта Польша — 2,9 миллиарда долларов и Германия — 2,2 миллиарда долларов.

Кто возглавляет список украинского импорта
Товарооборот Украины январь-май 2024 года. Фото: t.me/UkraineCustoms

"Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 1,7 миллиарда долларов, Китай — на 1,4 миллиарда долларов, Испанию — на 1,4 миллиарда долларов", — отметили в Гостаможслужбе.

Среди импортируемых товаров авто, оборудование и транспорт составили 65% или 9,4 миллиарда долларов. При таможенном оформлении этих товаров было уплачено 69,2 миллиарда гривен в бюджет, что составляет более трети всех таможенных поступлений.

К тройке товаров, которые Украина экспортирует больше всего, относятся:

  • продовольственные товары — 10,8 миллиарда долларов;
  • металлы и изделия из них — 1,8 миллиарда долларов;
  • минеральные продукты — 1,6 миллиарда долларов.

Товары какой страны Украина импортирует больше всего

Какую продукцию экспортирует Украина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Государственная таможенная служба Украины"

Напомним, что Европейский Союз в начале мая окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины, который будет действовать еще один год.

Также мы писали, что стало известно, почему украинцы почти перестали участвовать в американских аукционах битых автомобилей.

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