Товары каких стран больше всего импортирует Украина — рейтинговый список

Поставщик товаров проверяет список багажа. Фото: freepik.com

Товарооборот Украины за последние пять месяцев составляет 44,3 миллиарда долларов, из которых наше государство импортировало продукции на 27,5 миллиарда долларов, а экспортировало — на 16,8 миллиарда долларов. Список лидеров по объему импорта товаров возглавил Китай.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в среду, 12 июня, в Telegram.

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По данным таможенников, импорт из Китая составляет 5,3 миллиарда долларов. Также среди других лидеров импорта Польша — 2,9 миллиарда долларов и Германия — 2,2 миллиарда долларов.

Товарооборот Украины январь-май 2024 года. Фото: t.me/UkraineCustoms

"Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 1,7 миллиарда долларов, Китай — на 1,4 миллиарда долларов, Испанию — на 1,4 миллиарда долларов", — отметили в Гостаможслужбе.

Среди импортируемых товаров авто, оборудование и транспорт составили 65% или 9,4 миллиарда долларов. При таможенном оформлении этих товаров было уплачено 69,2 миллиарда гривен в бюджет, что составляет более трети всех таможенных поступлений.

К тройке товаров, которые Украина экспортирует больше всего, относятся:

продовольственные товары — 10,8 миллиарда долларов;

металлы и изделия из них — 1,8 миллиарда долларов;

минеральные продукты — 1,6 миллиарда долларов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Государственная таможенная служба Украины"

Напомним, что Европейский Союз в начале мая окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины, который будет действовать еще один год.

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