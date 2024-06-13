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Лідери українського імпорту — на продукцію яких країн великий попит серед громадян

13 червня 2024 02:36
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Інна Буряк
редактор
Товари яких країн найбільше імпортує Україна — рейтинговий список
Постачальник товарів перевіряє список багажу. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Товарообіг України за останні п'ять місяців становить 44,3 мільярда доларів, з яких наша держава імпортувала продукції на 27,5 мільярда доларів, а експортувала — на 16,8 мільярда доларів. Список лідерів за обсягами імпортування товарів очолив Китай.

Про це повідомляє Державна митна служба України у середу, 12 червня, у Telegram. 

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За даними митників, імпорт із Китаю становить 5,3 мільярда доларів. Також серед інших лідерів імпорту є Польща —  2,9 мільярда доларів та Німеччина — 2,2 мільярда доларів.

Хто очолює список українського імпорту
Товарообіг України січень-травень 2024 року. Фото: t.me/UkraineCustoms

"Експортували з України найбільше до Польщі — на 1,7 мільярда доларів, Китаю — на 1,4 мільярда доларів, Іспанії — на 1,4 мільярда доларів", — зазначили в Держмитслужбі.

Серед імпортованих товарів авто, устаткування та транспорт становили 65%, або 9,4 мільярда доларів. Під час митного оформлення цих товарів було сплачено 69,2 мільярда гривень до бюджету, що становить понад третину усіх митних надходжень.

До трійки товарів, які Україна експортує найбільше, належать:

  • продовольчі товари — 10,8 мільярда доларів;
  • метали та вироби з них — 1,8 мільярда доларів;
  • мінеральні продукти — 1,6 мільярда доларів.

Товари якої країни Україна імпортує найбільше

Яку продукцію експортує Україна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Державна митна служба України"

Нагадаємо, що Європейський Союз на початку травня остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України, який діятиме ще один рік.

Також ми писали, що стало відомо, чому українці майже припинили брати участь в американських аукціонах битих авто

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