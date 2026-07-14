Льготы на услуги ЖКХ: имеют ли право люди с инвалидностью

Газовая плита, деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинское законодательство предусматривает оказание помощи ряду категорий граждан в виде льгот в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Известно, могут ли претендовать на соответствующую финансовую поддержку граждане с инвалидностью, полученной в результате общего заболевания.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы "Бесплатной юридической помощи".

Кто из лиц с инвалидностью I группы может получить льготы

Как сообщили юристы, нормы украинского законодательства не предусматривают предоставление в автоматическом порядке льгот на оплату жилья и коммунальных услуг лицам с инвалидностью, полученной в результате общего заболевания. В то же время местные власти в рамках собственных программ могут оказывать дополнительную поддержку малообеспеченным и уязвимым категориям граждан за счет местного бюджета.

В частности, гражданам с инвалидностью I группы без общего заболевания не предусмотрены льготы на коммунальные услуги. Для них доступна возможность оформления субсидии по общим правилам.

В то же время на усиленную поддержку в виде льгот могут рассчитывать те, кто относится к особым категориям, в частности ветераны, ликвидаторы ЧАЭС, жертвы нацистских преследований.

По информации Министерства по делам ветеранов, гражданам с инвалидностью вследствие войны I–III групп предусмотрена 100% скидка на:

жилье (норма — 21 кв. м на одного жителя и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

газ, электроэнергию, воду, сжиженный баллонный газ (не более средних норм);

топливо для домов, где отсутствует центральное отопление.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС первой категории и членам их семей предусмотрены 50% скидки на оплату жилья, услуги ЖКХ и топливо, проживание в общежитии.

Для жертв нацистских преследований также предусмотрено право на 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги.

Предоставление льгот для таких категорий граждан возможно при наличии соответствующих документов и удостоверений, подтверждающих принадлежность к соответствующим категориям.

Предусмотрены ли льготы для людей с инвалидностью II группы

Для граждан с инвалидностью II группы закон не гарантирует льготы на коммунальные услуги, однако такая группа людей наделена правом на приоритетное получение жилья в случае связи инвалидности с производственными травмами или военной службой.

Предусмотрена возможность получения субсидии на коммунальные услуги. Таким образом, основным механизмом снижения расходов при оплате жилищно-коммунальных услуг является жилищная субсидия.

Какая помощь доступна для лиц с инвалидностью III группы

Гражданам с III группой инвалидности также не предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг, но есть право оформить субсидию на общих условиях для снижения расходов на коммунальные услуги.

В то же время такой формат поддержки также требует соблюдения ряда условий. А именно:

Для оформления необходимы декларация о доходах и расходах членов домохозяйства, удостоверение личности, справка о доходах. При определении права на помощь будут учитываться доходы и расходы всех членов семьи, реально проживающих по данному адресу. Необходимо, чтобы человек не совершал крупных покупок в течение года, не имел значительных вкладов в банке, не приобретал новый транспорт и не имел жилье, превышающее норму.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при оформлении жилищных субсидий ПФУ может учитывать доход всех лиц, зарегистрированных по адресу проживания заявителя. Даже если пенсионер живет один, в расчет могут быть включены доходы родственников, проживающих отдельно. В фонде объяснили, как не лишиться права на субсидию.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто имел право оформить субсидию "задним числом". Такая возможность была доступна тем, кто подал заявление и декларацию о доходах до июля. Для них субсидию назначат с учетом предыдущих месяцев (с мая). Если подать заявку сейчас, то помощь будет назначена только с июля.