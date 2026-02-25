Потеря льгот на услуги ЖКГ весной — кто из пенсионеров в зоне риска

Льготы на услуги ЖКГ — кто из украинцев потеряет право весной
Часть украинских граждан, получающих льготы на коммунальные услуги, могут лишить такого права весной из-за повышения доходов на фоне индексации пенсий. Такая категория граждан попала в зону риска, поскольку господдержка оказывается в зависимости от доходов.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто может потерять льготы на коммуналку весной
По нормам законодательства, в 2026 году право на льготы на коммунальные услуги сохраняется только при условии, что доход на одного человека в домохозяйстве не превышает определенный финансовый порог за последние шесть месяцев. В случае его превышения — льготу отменят.
В этом году предельный уровень дохода составляет 4,66 тыс. грн на одного человека. Он повысился по сравнению с 2025 годом из-за увеличения показателя прожиточного минимума. Для части граждан такое повышение не станет спасительным, как и в прошлом году, когда многие льготники потеряли право на помощь из-за индексации пенсий.
В этом году осовременивание пенсионных выплат с 1 марта состоится на уровне 12%, поэтому некоторым грозит потеря права на льготу.
Из-за чего еще можно потерять льготы
По данным Пенсионного фонда, проверка доходов происходит автоматически, ведь получают информацию из баз Государственной налоговой службы. Для этого учитывают данные о доходах льготника и членов его семьи за определенные периоды: третий и четвертый кварталы предыдущего года.
После этого налоговая служба должна передать сведения, а ПФУ автоматически определит, для кого сохранится право на льготы в 2026 году.
Однако большинству граждан переназначение льгот произойдет автоматически. Речь идет о:
- тех, кто получал льготы в прошлом году с учетом дохода;
- тех, кто не менял место жительства;
- не произошло изменений в составе семьи;
- не изменился перечень жилищно-коммунальных услуг.
Повторная подача заявления обязательна для сохранения права на льготы, если в течение этого периода:
- человек переехал на новый адрес;
- произошли изменения в составе семьи (рождение ребенка/смерть родственника/развод);
- изменился список коммунальных услуг, на которые предоставлена льгота.
Как действовать в случае отмены льготы
В таких ситуациях Пенсионный фонд предлагает оформить жилищную субсидию на оплату ЖКУ, ведь отмена льготы не означает, что государство оставит людей без поддержки.
В вопросе назначения жилищной субсидии ее рассчитывают по другим критериям, поэтому такая помощь может частично компенсировать расходы на коммунальные услуги.
Оформить субсидию можно:
- онлайн через портал или приложение Дія, вебпортал ПФУ;
- лично в сервисных центрах, ЦПАУ, у уполномоченных лиц тергромад.
Для этого нужно подать заявление и декларацию о доходах. В частности, действует упрощенный механизм, где ПФУ самостоятельно соберет большинство данных.
Ранее мы писали, что в марте 2026 года часть пенсионеров имеет право на полное или частичное освобождение от уплаты коммунальных платежей. Известно, какие категории граждан смогут не платить за коммуналку.
Еще сообщалось, что украинцы из-за последствий атак не будут платить за непредоставленные коммунальные услуги. Кабмин поддержал решение, предусматривающее перерасчет оплаты за коммуналку.
Читайте Новини.LIVE!