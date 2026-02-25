Видео
Главная Финансы Льготы на услуги ЖКГ — кто из украинцев потеряет право весной

Льготы на услуги ЖКГ — кто из украинцев потеряет право весной

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 08:50
Потеря льгот на услуги ЖКГ весной — кто из пенсионеров в зоне риска
Деньги, коммуналка и пожилой человек. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Часть украинских граждан, получающих льготы на коммунальные услуги, могут лишить такого права весной из-за повышения доходов на фоне индексации пенсий. Такая категория граждан попала в зону риска, поскольку господдержка оказывается в зависимости от доходов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может потерять льготы на коммуналку весной

По нормам законодательства, в 2026 году право на льготы на коммунальные услуги сохраняется только при условии, что доход на одного человека в домохозяйстве не превышает определенный финансовый порог за последние шесть месяцев. В случае его превышения — льготу отменят.

В этом году предельный уровень дохода составляет 4,66 тыс. грн на одного человека. Он повысился по сравнению с 2025 годом из-за увеличения показателя прожиточного минимума. Для части граждан такое повышение не станет спасительным, как и в прошлом году, когда многие льготники потеряли право на помощь из-за индексации пенсий.

В этом году осовременивание пенсионных выплат с 1 марта состоится на уровне 12%, поэтому некоторым грозит потеря права на льготу.

Из-за чего еще можно потерять льготы

По данным Пенсионного фонда, проверка доходов происходит автоматически, ведь получают информацию из баз Государственной налоговой службы. Для этого учитывают данные о доходах льготника и членов его семьи за определенные периоды: третий и четвертый кварталы предыдущего года.

После этого налоговая служба должна передать сведения, а ПФУ автоматически определит, для кого сохранится право на льготы в 2026 году.

Однако большинству граждан переназначение льгот произойдет автоматически. Речь идет о:

  • тех, кто получал льготы в прошлом году с учетом дохода;
  • тех, кто не менял место жительства;
  • не произошло изменений в составе семьи;
  • не изменился перечень жилищно-коммунальных услуг.

Повторная подача заявления обязательна для сохранения права на льготы, если в течение этого периода:

  • человек переехал на новый адрес;
  • произошли изменения в составе семьи (рождение ребенка/смерть родственника/развод);
  • изменился список коммунальных услуг, на которые предоставлена льгота.

Как действовать в случае отмены льготы

В таких ситуациях Пенсионный фонд предлагает оформить жилищную субсидию на оплату ЖКУ, ведь отмена льготы не означает, что государство оставит людей без поддержки.

В вопросе назначения жилищной субсидии ее рассчитывают по другим критериям, поэтому такая помощь может частично компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Оформить субсидию можно:

  • онлайн через портал или приложение Дія, вебпортал ПФУ;
  • лично в сервисных центрах, ЦПАУ, у уполномоченных лиц тергромад.

Для этого нужно подать заявление и декларацию о доходах. В частности, действует упрощенный механизм, где ПФУ самостоятельно соберет большинство данных.

Ранее мы писали, что в марте 2026 года часть пенсионеров имеет право на полное или частичное освобождение от уплаты коммунальных платежей. Известно, какие категории граждан смогут не платить за коммуналку.

Еще сообщалось, что украинцы из-за последствий атак не будут платить за непредоставленные коммунальные услуги. Кабмин поддержал решение, предусматривающее перерасчет оплаты за коммуналку.

коммунальные услуги ЖКХ деньги пенсионеры льготы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
