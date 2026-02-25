Втрата пільг на комуналку навесні — хто з українських пенсіонерів у зоні ризику

Гроші, комуналка та людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українські громадяни, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги (ЖКГ), можуть втратити таке право навесні у зв'язку з підвищенням доходів завдяки індексації пенсій. Такі люди потрапили у зоні ризику, адже підтримка від держави надається залежно від доходів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Хто може втратити пільги на комуналку навесні

За нормами законодавства, у 2026 році право на пільги на комунальні послуги зберігається тільки за умови, що дохід на одну особу в домогосподарстві не перевищує певний фінансовий поріг за останні шість місяців. У разі його перевищення — пільгу скасують.

Цьогоріч граничний рівень доходу становить 4,66 тис. грн на одну особу. Він підвищився порівняно з 2025 рік через збільшення показника прожиткового мінімуму. Для частини громадян таке підвищення не стане рятівним, як і минулого року, коли багато пільговиків втратили право на допомогу через індексацію пенсій.

Цього року осучаснення пенсійних виплат з 1 березня відбудеться на рівні 12%, тому декому загрожуватиме втрата права на пільгу.

Через що ще можна втратити пільги

За даними Пенсійного фонду, перевірка доходів відбувається автоматично, адже отримують інформацію з баз Державної податкової служби. Для цього враховують дані про доходи пільговика та членів його родини за певні періоди: третій і четвертий квартали попереднього року.

Після цього податкова служба має передати відомості, а ПФУ автоматично визначить, для кого збережеться право на пільги у 2026 році.

Проте більшості громадян перепризначення пільг відбудеться автоматично. Йдеться про:

тих, хто отримував пільги торік з урахуванням доходу;

тим, хто не змінював місце проживання;

не сталося змін у складі родини;

не змінився перелік житлово-комунальних послуг.

Повторна подача заяви обов’язкова для збереження права на пільги, якщо упродовж цього періоду:

людина переїхала на нову адресу;

сталися зміни у складі родини (народження дитини/смерть родича/розлучення);

змінився список комунальних послуг, на які надано пільгу.

Як діяти у разі скасування пільги

У таких ситуаціях Пенсійний фонд пропонує оформити житлову субсидію на оплату ЖКП, адже скасування пільги не означає, що держава залишить людей без підтримки.

У питанні призначення житлової субсидії її розраховують за іншими критеріями, тому така допомога може частково компенсувати витрати на комунальні послуги.

Оформити субсидію можна:

онлайн через портал або застосунок Дія, вебпортал ПФУ;

особисто в сервісних центрах, ЦНАПах, в уповноважених осіб тергромад.

Для цього потрібно подати заяву та декларацію про доходи. Зокрема, діє спрощений механізм, де ПФУ самостійно збере більшість даних.

Раніше ми писали, що у березні 2026 року частина пенсіонерів має право на повне або часткове звільнення від сплати комунальних платежів. Відомо, які категорії громадян зможуть не платити за комуналку.

Ще повідомлялося, що українці через наслідки атак не платитимуть за ненадані комунальні послуги. Кабмін підтримав рішення, що передбачає перерахунок оплати за комуналку.