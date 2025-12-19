Услуга на пользование электроэнергией для УБД — какой будет цена в 2026 году

Льготы на свет в 2026 году — сколько будут платить УБД
В Украине люди со статусом участника боевых действий пользуются различными привилегиями от государства. Например, в 2026 году у них останется льгота на оплату коммунальных услуг.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой у УБД будет скидка на свет с 1 января 2026 года.
Какую льготу на электроэнергию предоставляют УБД
Статус УБД означает, что человеку могут предоставить 75% скидки на пользование электроэнергией. Скидку, как отмечалось ранее на сайте Министерства обороны, нужно оформлять, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Приходить нужно с документами:
- паспортом;
- удостоверением УБД;
- учетным номером налогоплательщика.
Как предоставляется льгота на электроэнергию
В 2026 году ее продолжат начислять в денежной форме. На банковскую карточку выплата будет поступать, как компенсация: сначала УБД платит полную сумму за электроэнергию, а затем ему переводят возмещение. Государство может прекратить начислять льготу в случае задолженности.
Ранее мы рассказывали, что военных со статусом участника боевых действий (УБД), обеспечивают дополнительной государственной поддержкой. Так, часть льгот предоставляется и их родственникам. Узнавайте также, как УБД воспользоваться льготным проездом в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!