Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы на свет в 2026 году — сколько будут платить УБД

Льготы на свет в 2026 году — сколько будут платить УБД

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 11:00
Услуга на пользование электроэнергией для УБД — какой будет цена в 2026 году
Деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди со статусом участника боевых действий пользуются различными привилегиями от государства. Например, в 2026 году у них останется льгота на оплату коммунальных услуг.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой у УБД будет скидка на свет с 1 января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Какую льготу на электроэнергию предоставляют УБД

Статус УБД означает, что человеку могут предоставить 75% скидки на пользование электроэнергией. Скидку, как отмечалось ранее на сайте Министерства обороны, нужно оформлять, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Приходить нужно с документами:

  • паспортом;
  • удостоверением УБД;
  • учетным номером налогоплательщика.

Как предоставляется льгота на электроэнергию

В 2026 году ее продолжат начислять в денежной форме. На банковскую карточку выплата будет поступать, как компенсация: сначала УБД платит полную сумму за электроэнергию, а затем ему переводят возмещение. Государство может прекратить начислять льготу в случае задолженности.

Ранее мы рассказывали, что военных со статусом участника боевых действий (УБД), обеспечивают дополнительной государственной поддержкой. Так, часть льгот предоставляется и их родственникам. Узнавайте также, как УБД воспользоваться льготным проездом в 2026 году.

электроэнергия льготы УБД свет скидка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации