Услуга на пользование электроэнергией для УБД — какой будет цена в 2026 году

Деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди со статусом участника боевых действий пользуются различными привилегиями от государства. Например, в 2026 году у них останется льгота на оплату коммунальных услуг.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой у УБД будет скидка на свет с 1 января 2026 года.

Какую льготу на электроэнергию предоставляют УБД

Статус УБД означает, что человеку могут предоставить 75% скидки на пользование электроэнергией. Скидку, как отмечалось ранее на сайте Министерства обороны, нужно оформлять, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Приходить нужно с документами:

паспортом;

удостоверением УБД;

учетным номером налогоплательщика.

Как предоставляется льгота на электроэнергию

В 2026 году ее продолжат начислять в денежной форме. На банковскую карточку выплата будет поступать, как компенсация: сначала УБД платит полную сумму за электроэнергию, а затем ему переводят возмещение. Государство может прекратить начислять льготу в случае задолженности.

