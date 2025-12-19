Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на світло у 2026 році — скільки платитимуть УБД

Пільги на світло у 2026 році — скільки платитимуть УБД

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:00
Послуга на користування електроенергією для УБД — якою буде ціна у 2026 році
Гроші і квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди зі статусом учасника бойових дій користуються різноманітними привілеями від держави. Наприклад, у 2026 році в них залишиться пільга на оплату комунальних послуг. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою в УБД буде знижка на світло з 1 січня 2026 року. 

Реклама
Читайте також:

Яку пільгу на електроенергію надають УБД

Статус УБД означає, що людині можуть надати 75% знижки на користування електроенергією. Знижку, як зазначалося раніше на сайті Міністерства оборони, потрібно оформляти, звернувшись у Пенсійний фонд України (ПФУ).  Приходити потрібно з документами:

  • паспортом;
  • посвідченням УБД;
  • обліковим номером платника податків.

Як надається пільга на електроенергію

У 2026 році її продовжать нараховувати у грошовій формі. На банківську картку виплата надходитиме, як компенсація: спочатку УБД сплачує повну суму за електроенергію, а потім йому переказують відшкодування. Держава може припинити нараховувати пільгу у випадку заборгованості. 

Раніше ми розповідали, що військових зі статусом учасника бойових дій (УБД), забезпечують додатковою державною підтримкою. Так, частина пільг надається й їхнім родичам. Дізнавайтесь також, як УБД скористатися пільговим проїздом у 2026 році

електроенергія пільги УБД світло знижка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації