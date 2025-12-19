Послуга на користування електроенергією для УБД — якою буде ціна у 2026 році

Пільги на світло у 2026 році — скільки платитимуть УБД
В Україні люди зі статусом учасника бойових дій користуються різноманітними привілеями від держави. Наприклад, у 2026 році в них залишиться пільга на оплату комунальних послуг.
Редакція Новини.LIVE розповідає, якою в УБД буде знижка на світло з 1 січня 2026 року.
Яку пільгу на електроенергію надають УБД
Статус УБД означає, що людині можуть надати 75% знижки на користування електроенергією. Знижку, як зазначалося раніше на сайті Міністерства оборони, потрібно оформляти, звернувшись у Пенсійний фонд України (ПФУ). Приходити потрібно з документами:
- паспортом;
- посвідченням УБД;
- обліковим номером платника податків.
Як надається пільга на електроенергію
У 2026 році її продовжать нараховувати у грошовій формі. На банківську картку виплата надходитиме, як компенсація: спочатку УБД сплачує повну суму за електроенергію, а потім йому переказують відшкодування. Держава може припинити нараховувати пільгу у випадку заборгованості.
Раніше ми розповідали, що військових зі статусом учасника бойових дій (УБД), забезпечують додатковою державною підтримкою. Так, частина пільг надається й їхнім родичам. Дізнавайтесь також, як УБД скористатися пільговим проїздом у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!