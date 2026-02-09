Выплаты и льготы для граждан с III группой инвалидности — условия в 2026 году

Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

Украинским гражданам, у которых диагностированы умеренные нарушения функций организма, на основе медицинского осмотра устанавливается III группа инвалидности. Такой категории граждан государство гарантирует льготы и финансовую поддержку.

О том, какие особенности предоставления помощи для лиц с инвалидностью III группы в 2026 году, рассказывают Новини.LIVE.

Правила предоставления финпомощи лицам с инвалидностью III группы

Согласно нормам статьи 32 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" III группа инвалидности может быть установлена лицам с устойчивыми, умеренными нарушениями функций организма (речь идет об уровне потери трудоспособности в 40-65%), вследствие заболеваний, травм или врожденных пороков, которые негативно влияют на возможность самообслуживания, передвижения, обучения или работы, однако в целом позволяют вести обычную жизнь при условии применения вспомогательных средств.

Для III группы инвалидности предусматривается 50% суммы выплаты от пенсии по возрасту. Их могут назначать при наличии страхового стажа от одного до 15 лет, а его продолжительность должна зависеть от возраста, когда была установлена инвалидность.

Размер пенсии по инвалидности зависит от ее причины. В частности, для граждан с инвалидностью вследствие войны III группы пенсию назначают в размере 60% от суммы денежного обеспечения.

Другие граждане с инвалидностью могут претендовать на пенсию в размере 40% сумм денежного обеспечения. Однако минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже предельно установленного уровня.



В частности, лица с инвалидностью с детства III группы имеют право на 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января этого года размер выплаты составляет 1,55 тыс. грн.

Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет предоставлено право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной соцпомощи.

Льготы для лиц с III группой инвалидности

Государство гарантирует людям с инвалидностью III группы различные льготы. В частности, работающие лица с инвалидностью III группы могут иметь льготу по отдыху. Как правило, ежегодный основной отпуск предоставляется на два дня дольше обычного (то есть 26 календарных дней), а для лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрен дополнительный отпуск с сохранением заработной платы — 14 календарных дней в год.

Также можно получить техсредства реабилитации, медицинские изделия (индивидуальные устройства, протезы, очки, слуховые аппараты), авто, колесные кресла с электроприводом.

Такая категория граждан имеет преимущественное право на улучшение жилищных условий и оборудование различными приспособлениями в жилье.

Кроме того, лица с инвалидностью с детства III группы имеют право на пенсию (государственную социальную помощь) и академическую стипендию в полном размере во время образовательного процесса.

