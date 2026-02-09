Виплати та пільги для громадян з III групою інвалідності — умови у 2026 році

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

Українські громадяни, у яких діагностовані помірні порушення функцій організму, на основі медичного огляду встановлюється III група інвалідності. Такій категорії громадян держава гарантує пільги та фінансову підтримку.

Про те, які особливості надання допомоги для осіб з інвалідністю III групи у 2026 році, розповідають Новини.LIVE.

Правила надання фіндопомоги особам з інвалідністю III групи

Згідно з нормами статті 32 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" III група інвалідності може бути встановлена особам із стійкими, помірними порушеннями функцій організму (йдеться про рівень втрати працездатності у 40-65%), внаслідок захворювань, травм або вроджених вад, які негативно впливають на можливість самообслуговування, пересування, навчання чи робити, однак загалом дають змогу вести звичайне життя за умови застосування допоміжних засобів.

Для III групи інвалідності передбачається 50% суми виплати від пенсії за віком. Їх можуть призначати за наявності страхового стажу від одного до 15 років, а його тривалість повинна залежати від віку, коли була встановлена інвалідність.

Розмір пенсії з інвалідності залежить від її причини. Зокрема, для громадян з інвалідністю внаслідок війни III групи пенсію призначають у розмірі 60% від суми грошового забезпечення.

Інші громадяни з інвалідністю можуть претендувати на пенсію у розмірі 40% сум грошового забезпечення. Проте мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою за гранично встановлений рівень.



Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства III групи мають право на 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня цього року розмір виплати становить 1,55 тис. грн.

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років надане право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соцдопомоги.

Пільги для осіб з III групою інвалідності

Держава гарантує людям з інвалідністю III групи різноманітні пільги. Зокрема, працюючі особи з інвалідністю III групи можуть мати пільгу щодо відпочинку. Як правило, щорічна основна відпустка надається на два дні довше від звичайної (тобто 26 календарних днів), а для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачена додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати — 14 календарних днів за рік.

Також можна отримати техзасоби реабілітації, медичні вироби (індивідуальні пристрої, протези, окуляри, слухові апарати), авто, колісні крісла з електроприводом.

Така категорія громадян має переважне право на покращення житлових умов та обладнання різними пристосуваннями в житлі.

Окрім того, особи з інвалідністю з дитинства III групи мають право на пенсію (державну соціальну допомогу) та академічну стипендію в повному розмірі під час освітнього процесу.

