Льготы для людей с большим стажем: какую поддержку окажут ветеранам труда

Мужчина и женщина пенсионного возраста идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы, которым государство присвоило статус "Ветеран труда", могут рассчитывать на дополнительные льготы. Ими могут воспользоваться, в частности, пенсионеры.

Об этом говорится в Законе Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", передает Новини.LIVЕ.

Льготы для ветеранов труда

Людям с таким статусом, среди прочего, разрешается:

после выхода на пенсию (или при переходе от одного работодателя к другому) получать услуги в поликлиниках, к которым они были прикреплены по прежнему месту работы;

не платить за услугу по зубному протезированию (кроме протезирования из драгоценных металлов);

вне очереди получать санаторно-курортное лечение, а также компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

ежегодно проходить медицинский осмотр в медицинских учреждениях и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

без очереди обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и воспользоваться правом на первоочередную госпитализацией.

воспользоваться основным ежегодным отпуском в удобное время, а также взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

оформить кредит на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением в течение 10 лет;

воспользоваться первоочередным правом на вступление в садоводческие общества и кооперативы;

устанавливать домашние телефоны без очереди;

не платить за землю.

Как стать "ветераном труда" в Украине и кому предоставляют такой статус

Чтобы получить удостоверение и нагрудный знак "Ветеран труда", необходимо написать заявление, предоставить паспорт (и его копию), пенсионное удостоверение и фотографии размером 3 на 4. Также понадобятся справка об общем трудовом стаже, выписка из реестра территориальной общины и копия идентификационного кода.

Получить статус в 2026 году могут:

граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц и имеют стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин, а также вышли на пенсию;

пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда»;

лица с инвалидностью I и II групп, получающие пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

Соответствующий статус также предоставляется украинцам, которым государство назначило пенсии на льготных условиях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что доноры крови в Украине больше не будут получать надбавку к пенсии. Эта норма в законодательстве отменена с 26 января 2026 года. Однако дополнительные деньги будут продолжать выплачиваться тем, кому они были назначены до указанной даты.

Еще Новини.LIVE писали, что пенсионеры могут получать не только пенсию, но и другие выплаты и льготы. Некоторые виды помощи назначаются автоматически, а чтобы получить другие — нужно обращаться лично. Если не подать необходимые документы, то государство просто не назначит положенные выплаты или льготы.