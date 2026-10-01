Продавец забирает квартиру обратно: в каких случаях это возможно

Супружеская пара получает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

Продавец квартиры не может просто изменить свое решение после нотариального оформления сделки и потребовать вернуть жилье только потому, что пожалел о продаже. Для обжалования договора необходимы конкретные юридические основания и доказательства. В то же время в определенных ситуациях суд действительно может вернуть недвижимость предыдущему владельцу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда квартиру могут вернуть продавцу

Сам факт того, что бывший владелец передумал продавать квартиру, не является основанием для расторжения договора. Если стороны добровольно заключили сделку, продавец получил деньги, а право собственности зарегистрировано за покупателем, для возврата жилья необходимо доказать нарушение закона или обстоятельства, влияющие на действительность сделки.

В частности, значение могут иметь обман, незаконное давление, заблуждение относительно существенных обстоятельств сделки или ситуация, когда человек во время подписания договора не осознавал значение своих действий или не мог ими управлять.

Верховный Суд в своей практике обращает внимание прежде всего на то, что происходило именно во время заключения договора. Само по себе дальнейшее проживание продавца в квартире или его нежелание покидать жилье еще не означает, что договор автоматически должен быть признан недействительным.

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Если суд признает договор недействительным, следствием может стать возврат сторонами всего полученного по сделке. То есть покупатель должен вернуть квартиру, а продавец — средства, полученные от продажи.

Поэтому для покупателя риск заключается не только в потере жилья, но и в необходимости доказывать свои права на уплаченные деньги. В то же время для продавца возврат квартиры также не означает возможность просто оставить себе полученную сумму.

Отдельно суд может оценивать вопрос об убытках и других требованиях в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Достаточно ли сказать, что продавец не хотел продавать

Если человек самостоятельно или через надлежащего представителя заключил договор, получил оплату и добровольно согласился на отчуждение недвижимости, одного лишь сожаления после заключения сделки недостаточно.

Суд оценивает доказательства в совокупности: документы, обстоятельства подписания договора, расчеты между сторонами, волеизъявление продавца и покупателя и другие факты, которые могут свидетельствовать о нарушениях при заключении сделки.

В то же время ситуация иная, если квартира вышла из собственности без подлинного волеизъявления владельца. Например, Большая Палата Верховного Суда указывала, что если договор от имени собственника подписало постороннее лицо с использованием похищенных или поддельных документов, собственник может требовать возврата имущества.

Что следует проверить покупателю

Покупателю перед приобретением квартиры важно проверить не только документы на недвижимость, но и самого продавца, а также историю переходов права собственности.

Особое внимание следует обратить на основания приобретения квартиры, наличие обременений, судебных споров и соответствие данных в документах. Также важно хранить документы, подтверждающие проведение расчета за жилье.

Это особенно важно, поскольку споры по поводу недвижимости могут возникать уже после регистрации права собственности. В таком случае именно документы и доказательства обстоятельств сделки могут иметь решающее значение для суда.

Что важно знать продавцу

Продавец также должен понимать последствия подписания договора. После завершения сделки и перехода права собственности просто вернуть квартиру из-за изменения решения невозможно.

Если же во время продажи имели место обман, давление, ошибка или другие обстоятельства, которые могли повлиять на волеизъявление, продавец может обратиться в суд и потребовать надлежащей защиты. Однако необходимость доказывания таких обстоятельств зависит от конкретного судебного дела.

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