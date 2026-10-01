Продавець забирає квартиру назад: у яких випадках це можливо

Сімейна пара отримує ключі від житла. Фото: magnific.com

Продавець квартири не може просто змінити рішення після нотаріального оформлення угоди та вимагати житло назад лише через те, що пошкодував про продаж. Для оскарження договору потрібні конкретні юридичні підстави та докази. Водночас у певних ситуаціях суд справді може повернути нерухомість попередньому власнику.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Коли квартиру можуть повернути продавцю

Сам факт того, що колишній власник передумав продавати квартиру, не є підставою для скасування договору. Якщо сторони добровільно уклали угоду, продавець отримав гроші, а право власності зареєстроване за покупцем, для повернення житла необхідно довести порушення закону або обставини, які впливають на дійсність правочину.

Зокрема, значення можуть мати обман, незаконний тиск, помилка щодо істотних обставин угоди або ситуація, коли людина під час підписання договору не усвідомлювала значення своїх дій чи не могла ними керувати.

Верховний Суд у своїй практиці звертає увагу передусім на те, що відбувалося саме під час укладення договору. Саме по собі подальше проживання продавця у квартирі або його небажання залишати житло ще не означає, що договір автоматично має бути визнаний недійсним.

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Що буде з грошима після скасування угоди

Якщо суд визнає договір недійсним, наслідком може бути повернення сторонами всього отриманого за угодою. Тобто покупець має повернути квартиру, а продавець — кошти, які отримав від продажу.

Тому для покупця ризик полягає не лише у втраті житла, а й у необхідності доводити свої права на сплачені гроші. Водночас для продавця повернення квартири також не означає можливість просто залишити собі отриману суму.

Окремо суд може оцінювати питання збитків та інших вимог залежно від обставин конкретної справи.

Чи достатньо сказати, що продавець не хотів продавати

Якщо людина власноруч або через належного представника уклала договір, отримала оплату та добровільно погодилася на відчуження нерухомості, самого жалю після угоди недостатньо.

Суд оцінює докази в сукупності: документи, обставини підписання договору, розрахунки між сторонами, волевиявлення продавця та покупця та інші факти, які можуть свідчити про порушення під час укладення правочину.

Водночас ситуація відрізняється, якщо квартира вибула з власності без справжнього волевиявлення господаря. Наприклад, Велика Палата Верховного Суду вказувала, що коли договір від імені власника підписала стороння особа із використанням викрадених або підроблених документів, власник може вимагати витребування майна.

Що варто перевірити покупцю

Покупцеві перед придбанням квартири важливо перевірити не лише документи на нерухомість, а й самого продавця та історію переходів права власності.

Особливу увагу варто звернути на підстави набуття квартири, наявність обтяжень, судових спорів та відповідність даних у документах. Також важливо зберігати документи, які підтверджують проведення розрахунку за житло.

Це особливо важливо тому, що спори щодо нерухомості можуть виникати вже після реєстрації права власності. У такому разі саме документи та докази обставин угоди можуть мати вирішальне значення для суду.

Що важливо знати продавцю

Продавець також має розуміти наслідки підписання договору. Після завершення угоди та переходу права власності просто повернути квартиру через зміну рішення не можна.

Якщо ж під час продажу були обман, тиск, помилка або інші обставини, які могли вплинути на волевиявлення, продавець може звернутися до суду та вимагати належного способу захисту. Однак необхідність доведення таких обставин лежить у площині конкретної судової справи.

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