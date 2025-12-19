Видео
Кутья, узвар, вареники — как выросли цены на рождественские блюда

Кутья, узвар, вареники — как выросли цены на рождественские блюда

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 18:22
Стоимость рождественского стола — на сколько подорожали кутья, узвар и другие блюда
Кутья, вареники и другие блюда на столе. Фото: УНИАН

Рождественский стол в Украине традиционно ассоциируется с кутьей, узваром, варениками и другими постными блюдами, имеющими глубокий символический смысл. И из года в год праздничные приготовления сопровождаются подсчетом расходов и изучением цен на крупы, сухофрукты, муку и другие базовые продукты.

О том, как изменился "ценник" главных рождественских блюд по сравнению с прошлым годом, рассказали в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Как изменилась стоимость основных рождественских блюд

Больше всего за год вырос индекс компота — на 150%. К увеличению стоимости напитка привело подорожание чернослива на 168%, сушеных груш — на 140%, яблок — на 110%

Продукты для приготовления кутьи обойдутся в декабре 2025 года на 37% дороже, чем год назад. Это обусловлено подорожанием всех ее компонентов:

  • орехи — на 60%;
  • мед — на 40%;
  • изюм — на 34%;
  • мак — на 32%;
  • пшеница — на 19%.

А вот, чтобы полакомиться варениками с капустой, надо потратить на 47% меньше, чем в декабре 2024-го, ведь капуста подешевела на 73%, морковь — на 63%, лук — на 58%, а мука — на 10%. Подорожало только масло на 22%.

Дешевле обойдутся в этом году и вареники с картофелем на 36%. Это произошло в основном благодаря снижению стоимости картофеля на 54%.

Как изменились цены на другие продукты

Общая стоимость набора из 12 постных блюд в декабре 2025 года составляет 913,57 грн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Подорожали такие постные блюда:

  • Запеченные яблоки — на 29% (яблоки хоть и потеряли в цене 6%, однако добавили в стоимости другие ингредиенты, такие как орехи на 60% и мед на 40%).
  • Рыба запеченная — на 25% (хек +25%, масло +22%, лимон +49%).
  • Сельдь с луком — на 21% (подорожала сама сельдь на 24% и масло на 22%, лук на 58% стал дешевле).
  • Фасоль тушеная — на 8% (прибавили в цене масло (+22%), фасоль (+17%) и томатная паста (+16%), а подешевели морковь (-63%) и лук (-58%)).

А вот постный борщ в этом году обойдется на 18% дешевле, чем в прошлом году из-за "овощной дефляции", ведь капуста подешевела на 73%, морковь — на 63%, лук — на 58%, картофель — на 54%, а свекла — на 51%.

Благодаря дешевым овощам доступными стали также голубцы без мяса (-30%) и винегрет (-8%).

Людям, которые не соблюдают пост и будут готовить на Рождество мясные блюда, праздничный стол "влетит в копеечку". Запеченное мясо из свиного ошейка обойдется на 7% дороже (330 грн/кг).

Сало за год прибавило в цене 16% и стоит 272 грн/кг. Стоимость мясного борща выросла на 27%, достигнув 196 грн, где более 60% цены составляют свиные ребра (119,5 грн за 500 г).

Однако одной из самых дорогих позиций праздничного стола в этом году будет сырная нарезка, которая подорожала в среднем на 40% — до 700 грн/кг.

Рождество цены Щедрая кутья цены на продукты Голодная кутья
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
