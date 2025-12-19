Вартість різдвяного столу — на скільки подорожчали кутя, узвар та інші страви

Кутя, вареники та інші страви на столі. Фото: УНІАН

Різдвяний стіл в Україні традиційно асоціюється з кутею, узваром, варениками та іншими пісними стравами, що мають глибокий символічний зміст. І з року в рік святкові приготування супроводжуються підрахунком витрат та вивчення цін на крупи, сухофрукти, борошно й інші базові продукти.

Про те, як змінився "цінник" головних різдвяних страв порівняно з минулим роком, розповіли в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Реклама

Читайте також:

Як змінилася вартість основних різдвяних страв

Найбільше за рік зріс індекс узвару — на 150%. До збільшення вартості напою призвело подорожчання чорносливу на 168%, сушених груш — на 140%, яблук — на 110%

Продукти для приготування куті обійдуться у грудні 2025 року на 37% дорожче, ніж рік тому. Це зумовлено подорожчанням усіх її компонентів:

горіхи — на 60%;

мед — на 40%;

родзинки — на 34%;

мак — на 32%;

пшениця — на 19%.

А от, щоб поласувати варениками з капустою, треба витратити на 47% менше, ніж у грудні 2024-го, адже капуста подешевшала на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, а борошно — на 10%. Подорожчала лише олія на 22%.

Дешевше обійдуться цьогоріч й вареники з картоплею на 36%. Це відбулося здебільшого завдяки зниженню вартості картоплі на 54%.

Як змінилися ціни на інші продукти

Загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні 2025 року становить 913,57 грн, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

Подорожчали такі пісні страви:

Запечені яблука — на 29% (яблука хоч і втратили в ціні 6%, проте додали у вартості інші інгредієнти, як от горіхи на 60% та мед на 40%).

Риба запечена — на 25% (хек +25%, олія +22%, лимон +49%).

Оселедець з цибулею — на 21% (подорожчав сам оселедець на 24% та олія на 22%, цибуля на 58% стала дешевшою).

Квасоля тушкована — на 8% (додали в ціні олія (+22%), квасоля (+17%) та томатна паста (+16%), а подешевшали морква (-63%) і цибуля (-58%).

А от пісний борщ цього року обійдеться на 18% дешевше, ніж торік через "овочеву дефляцію", адже капуста подешевшала на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, картопля — на 54%, а буряк — на 51%.

Завдяки дешевій городині доступнішими стали також голубці без м'яса (-30%) та вінегрет (-8%).

Людям, які не дотримуються посту й готуватимуть на Різдво м'ясні страви, святковий стіл "влетить в копієчку". Запечене м’ясо зі свинячого ошийка обійдеться на 7% дорожче (330 грн/кг).

Сало за рік додало у ціні 16% й коштує 272 грн/кг. Вартість м’ясного борщу зросла на 27%, сягнувши 196 грн, де понад 60% ціни складають свинячі ребра (119,5 грн за 500 г).

Проте однією з найдорожчих позицій святкового столу цьогоріч буде сирна нарізка, яка подорожчала в середньому на 40% — до 700 грн/кг.

Раніше ми розповідали, які овочі найбільше подорожчають цієї зими.

Також дізнавайтеся, скільки насправді коштує якісна червона та чорна ікра.