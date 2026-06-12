Курс гривны к доллару: аналитик объяснил, какими должны быть показатели на валютном рынке

Пункт обмена валют и прохожие. Фото: Новини.LIVE

В Украине накопленная и нереализованная инфляция доллара составляет почти 20–25 %. Это означает, что курс гривны в свое время передержали: национальную валюту нужно было девальвировать на уровень инфляции, а её искусственно удерживали. То есть, реальный курс гривны к доллару уже должен был бы составлять 50–55 гривен за доллар.

Об этом в эфире программы "Світ на зламі" сказал финансовый аналитик Алексей Кущ, передает Новини.LIVE.

Подробнее о курсе доллара

Огромный рост всех показателей в долларовом эквиваленте, как пояснил эксперт, происходит за счет искусственной стабильности. Речь идет о:

средней зарплате;

ценах на внутреннем рынке.

"Цены "перегрелись" из-за эффекта искусственной стабильности. Соответственно, эти ресурсы не сбалансированы", — сказал Алексей Кущ.

Алексей Кущ отметил, что из-за чрезмерного сдерживания курса гривна оказалась переоцененной. Поэтому сбалансированным с точки зрения макрофинансовых показателей был бы курс на уровне 50–55 гривен за доллар.

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"У нас гривна должна была бы быть на 20–25% дешевле. Тогда ситуация была бы более сбалансированной с точки зрения макрофинансовых показателей", — пояснил финансовый аналитик.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы пользуются долларами разных номиналов и годов выпуска. Но не все банкноты можно легко обменять. Так, правительство США признает законным платежным средством все дизайны банкнот национальной валюты. Это касается номиналов долларовых купюр, выпускавшихся с 1914 года. Зато наличные, напечатанные ранее, утратили платежеспособность и считаются недействительными во всем мире.

Ранее Новини.LIVE писали, что НБУ выводит из обращения некоторые купюры гривны. Исчезнут номиналы 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Впоследствии их лишат статуса платежного средства, поэтому расплачиваться ими станет невозможно.

Еще Новини.LIVE объясняли, какие купюры гривны остаются действительными на финансовом рынке. Речь идет о купюрах шести номиналов. Для наличных расчетов в 2026 году подходят банкноты третьего (частично) и четвертого поколений.