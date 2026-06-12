Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Кущ: реальный курс гривны к доллару — более 50 гривен

Кущ: реальный курс гривны к доллару — более 50 гривен

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 21:40
Курс гривны к доллару: аналитик объяснил, какими должны быть показатели на валютном рынке
Пункт обмена валют и прохожие. Фото: Новини.LIVE

В Украине накопленная и нереализованная инфляция доллара составляет почти 20–25 %. Это означает, что курс гривны в свое время передержали: национальную валюту нужно было девальвировать на уровень инфляции, а её искусственно удерживали. То есть, реальный курс гривны к доллару уже должен был бы составлять 50–55 гривен за доллар.

Об этом в эфире программы "Світ на зламі" сказал финансовый аналитик Алексей Кущ, передает Новини.LIVE.

Подробнее о курсе доллара

Огромный рост всех показателей в долларовом эквиваленте, как пояснил эксперт, происходит за счет искусственной стабильности. Речь идет о:

  • средней зарплате;
  • ценах на внутреннем рынке.

"Цены "перегрелись" из-за эффекта искусственной стабильности. Соответственно, эти ресурсы не сбалансированы", — сказал Алексей Кущ.

Алексей Кущ отметил, что из-за чрезмерного сдерживания курса гривна оказалась переоцененной. Поэтому сбалансированным с точки зрения макрофинансовых показателей был бы курс на уровне 50–55 гривен за доллар.

Читайте также:

"У нас гривна должна была бы быть на 20–25% дешевле. Тогда ситуация была бы более сбалансированной с точки зрения макрофинансовых показателей", — пояснил финансовый аналитик.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы пользуются долларами разных номиналов и годов выпуска. Но не все банкноты можно легко обменять. Так, правительство США признает законным платежным средством все дизайны банкнот национальной валюты. Это касается номиналов долларовых купюр, выпускавшихся с 1914 года. Зато наличные, напечатанные ранее, утратили платежеспособность и считаются недействительными во всем мире.

Ранее Новини.LIVE писали, что НБУ выводит из обращения некоторые купюры гривны. Исчезнут номиналы 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Впоследствии их лишат статуса платежного средства, поэтому расплачиваться ими станет невозможно.

Еще Новини.LIVE объясняли, какие купюры гривны остаются действительными на финансовом рынке. Речь идет о купюрах шести номиналов. Для наличных расчетов в 2026 году подходят банкноты третьего (частично) и четвертого поколений.

курс валют курс гривны курс доллара
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации