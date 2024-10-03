НБУ выровнял курс доллара, евро и злотого — курс валют на сегодня

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 3 октября, по данным НБУ, почти не изменился. В отличие от вчерашнего дня, все основные валюты стабилизировались, а вот в коммерческих банках подешевел евро.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс валют

Национальный банк установил на сегодняшний день официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,27 грн (+0,03);

евро — 45,71 грн (0,00);

злотый — 10,64 грн (-0,02).

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в украинских банках составляет 41,08 гривны (+0,03), а в продаже — 41,55 гривны (+0,02).

Евро в среднем покупают за 45,53 гривны (-0,16), а продают за 46,20 гривны (-0,18).

Польские злотые можно продать банкам в среднем за 10,29 гривны (-0,05), а приобрести за 10,83 гривны (-0,05).

Курсы валют на сегодня. Фото: kurs.com.ua

Самый выгодный курс в банках

По данным портала Минфин, дороже всего доллар покупает Европромбанк — за 41,35 гривны, а выгоднее всего продает Райффайзенбанк — за 41,44 гривны.

Самая выгодная цена евро при покупке у Европромбанка — за 46,23 гривны, а продажа самая выгодная в Кредитвест Банке и izibank — 45,95 гривны.

Банк Львів дороже всего покупает у граждан польский злотый — за 10,72 гривны, а Ідея Банк продает злотый выгоднее всего других — за 10,70 гривны.

Курс валют в обменниках

Средний курс покупки доллара в обменных пунктах составляет 41,42 гривны (+0,02), продажа — 41,48 гривны (0,00). Средняя стоимость евро в обменниках при покупке — 45,90 гривны (-0,10), при продаже — 46,13 гривны (-0,12). Злотый в среднем в обменных пунктах покупают за 10,65 грн (-0,09), продают за 10,83 грн (-0,03).

Прогноз курса доллара

На сайте Минфина аналитик Алексей Козырев опубликовал статью, в которой спрогнозировал, что курс доллара в Украине на наличном рынке к концу года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривны за доллар.