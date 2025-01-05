Курс валют, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Бумажник с купюрами номиналом пятьсот гривен ФОТО: depositphotos.com

2025 год обещает стать испытанием для кошельков украинцев: ослабление гривны, рост коммунальных тарифов и ускоряющаяся инфляция грозят ударить по семейным бюджетам. Новини.LIVE выяснили, какие перемены принесет новый год и что будет влиять на стоимость жизни в стране.

Ждем доллар по 46 грн

По итогам 2024 года украинская валюта продемонстрировала заметное ослабление — более 10% за год. Если на 1 января официальный курс находился на отметке в 38 гривен за доллар, то сейчас он вплотную приблизился к уровню в 42 грн (на 30 декабря НБУ установил курс гривны к доллару в 41,94 грн/долл.). На наличном рынке курс для населения уже пересек эту психологическую отметку.

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Девальвационные настроения продолжаться и в 2025 году. Согласно утвержденному проекту государственного бюджета Украины на 2025 год, средний курс доллара заложен на уровне 45 грн. Соответственно, гривна продолжит ослабевать в течение всего следующего года. Но важно, что курс, который заложен в бюджете — это средний курс. А учитывая, что этот год гривна закончила вблизи отметки 42 грн за долл., то к концу следующего года курс может достигнуть 48 грн за доллар.

При этом, курс доллара на конец 2024 года мог быть еще выше, если бы Нацбанк не активизировал интервенции. Только за декабрь на удержание курса гривны регулятор потратил рекордные 4,9 млрд долл.

"Это столько НБУ продал валюты из золотовалютных резервов банкам или иногда напрямую государственным компаниям, чтобы удовлетворить спрос на валюту со стороны бизнеса, населения и госкомпаний. Большая часть этих продаж связана именно с импортом и спросом населения", — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как именно будет происходить девальвация предсказать сложно. Среди главных факторов, которые будут влиять на курс, эксперты выделяют: объем международной финансовой помощи, общее состояние экономики, состояние энергосистемы, а также ход войны.

В то же время, как говорит эксперт экономических программ UIF Даниил Монин, стабильная финансовая помощь от партнеров позволит Украине не так сильно обращать внимание на курс заложенный в бюджете.

"Пока на первую половину 2025 года вижу 42-43 грн за долл. НБУ надо тормозить инфляцию, которая выйдет на 13-14 годовых. Думаю они будут курс держать", — считает Монин.

Как бы там ни было, очевидно одно — пока идет война, курс доллара в Украине будет полностью зависеть от НБУ. При этом, как считают аналитики ICU, при базовом сценарии темпы девальвации в следующем году не превысят 10%.

"В целом, мы прогнозируем девальвацию по итогам года не более чем на 10%, а курс к концу следующего декабря будет немного ниже 46 грн/долл.", — отмечается в прогнозе инвестиционной компании ICU.

Инфляция и рост цен на продукты

За последние несколько месяцев инфляционные процессы преподнесли несколько неприятных сюрпризов. Индекс потребительских цен в ноябре достиг 11,2% в годовом измерении, тогда как еще в начале лета он составлял всего 3,3%.

Основным драйвером ускорения инфляции стали цены на продукты питания, которые обеспечили более половины общего прироста потребительских цен за последний год.

Негативное влияние на цены оказала летняя засуха, последствия которой до сих пор ощущаются. Хорошей иллюстрацией этого являются цены на овощи, которые за год выросли на 63%, масло (+31%) и фрукты (+25%).

Кроме снижения урожая, на ускорение инфляции повлияли и другие факторы. Так, повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств в июне на 64% стало причиной около 15% общего роста цен за год.

"Этот год был неурожайным. Проблема в том, что мы собрали на 30% меньше, чем в 2023 году. То же самое касается зерновых культур. А когда мы говорим о росте цен на зерновые, нужно помнить, что они подтянут за собой животноводство, птицеводство и производство яиц. Мы уже видим, как рост цен на зерновые изменил себестоимость производства яиц. В противном случае производители яиц просто уйдут в убыток", — отметил экономический эксперт Олег Пендзин.

По прогнозам Национального банка Украины, в начале 2025 года темпы инфляции ускорятся и временно превысят 10%. Однако уже весной 2025 года, с поступлением на рынок продукции нового урожая, продуктовая инфляция начнет постепенно замедляться. К концу 2025 года ожидается снижение инфляции до уровня примерно 6%.

С этим прогнозом соглашаются и эксперты. По словам экономического эксперта Олега Пендзина, время новогодних праздников традиционно сопровождается ростом цен. "Если не произойдет форс-мажоров, мы ожидаем рост цен примерно на 10%", — отметил эксперт.

Экономическая ситуация в стране также влияет на потребительские предпочтения украинцев. Пендзин отметил, что снижение доходов населения приводит к сокращению потребления мяса, включая курятину, что будет ограничивать рост цен на эти категории продуктов.

"Когда мы смотрим на макропрогноз, видно, что в бюджете заложен рост цен, так называемая инфляция, на уровне 10% на следующий год. Однако повышения социальных стандартов, минимальной зарплаты и прожиточного минимума не будет. Это отразится на доходах и покупательной способности населения. Чем мы богаче, тем больше едим мяса и молочных продуктов. Соответственно, чем беднее — тем больше потребляем хлеба и картошки. Сегодня мясо, включая курятину, все чаще заменяют другими видами продуктов. Поэтому мы увидим рост цен на мясо и курятину, но он будет умеренным, так как спрос снизится", — считает Пендзин.

Эксперт также отметил, что импорт продовольствия может частично сдерживать рост цен. Курс гривны, по его мнению, не окажет значительного влияния на общую ситуацию. Главным фактором будет оставаться уровень урожая и платежеспособный спрос, который в 2025 году может остаться низким из-за отсутствия роста социальных стандартов.

Какими будут тарифы в 2025 году

Еще одна болезненная тема для украинцев — коммунальные тарифы, которые неуклонно растут в последние годы.

В 2025 году тарифы на горячую воду и отопление не будут меняться до завершения отопительного сезона из-за моратория, который действует до конца апреля 2025 года. Однако этого нельзя сказать с уверенностью о других услугах.

Так, уже с 1 января 2025 года в Украине значительно возрастут тарифы на транспортировку природного газа для внутренних потребителей. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тариф со 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометров, что означает рост на 305%. Основной причиной удорожания стало прекращение транзита российского газа через территорию Украины, который обеспечивал 85% доходов Оператора ГТС.

Хотя для населения сохраняется мораторий на повышение цен, коммерческий сектор почувствует увеличение расходов. Это, в свою очередь, может привести к росту стоимости продуктов и услуг.

Кроме того, уже с середины следующего года может вновь подорожать электроэнергия, сообщил Новини.LIVE председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, этот вопрос активно обсуждается. "С 1 июня тариф на электроэнергию для населения планируется повысить до 6,32–6,64 грн. А в ближайшие 2–3 года в планах "Укренерго" — довести тариф для населения до 9 грн за кВт⋅ч", — сообщил Попенко.

Будущий рост тарифа связан с требованиями МВФ о приведении цен на электроэнергию и газ к рыночному уровню, которые взяла на себя Украина.

"На рынке цена за кВт⋅ч уже превышает 9 грн. Если поднимут тарифы для ЖБК и ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов), то тариф может достичь даже 10 грн", — добавил Попенко.

Что касается макро показателей, то как ранее писали Новини.LIVE, рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 3,4% по сравнению с ожидаемыми 4% в 2024 году. Номинальный ВВП страны, по оценкам, составит 203 млрд долларов против 191 млрд долларов, ожидаемых в 2024 году. Эксперты также отмечают, что потребление домохозяйств будет расти медленнее из-за замедления увеличения доходов.

Существенных изменений в экспорте не ожидается. А вот проблемы с электроснабжением продолжат и дальше оказывать давление на экономику. Уровень безработицы по итогам 2024 году прогнозируется на уровне 15%, с последующим снижением до 12% в 2025 году.

Также прогнозируется, что международные резервы Украины по итогам 2024 года составят 44,1 млрд долларов. К концу 2025 года они снизятся до 43 млрд долларов.

Уровень госдолга в этом году ожидается на отметке 90% ВВП. В следующем году он составит уже 94,1%.