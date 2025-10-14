Рынок валют в Украине в октябре — каким будет курс евро

Табло с курсом валют. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке в Украине в октябре ситуация будет оставаться относительно стабильной. Курс евро, например, продолжит быть гибким.

Как рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансовый аналитик Богдан Яремчик, на стоимость евро в Украине влияет не только ситуация на мировых рынках.

Что будет происходить с курсом евро в октябре

По словам Богдана Яремчика, в октябре обменники установили курс евро на отметке от 48 до 49 гривен. Впрочем, как отметил эксперт, курс евро еще зависит от того, как движется доллар относительно гривны: если европейская валюта укрепится против доллара — на валютный рынок появится дополнительное давление.

"Также будут влиять изменения в ЕС: экономическая ситуация, ставка ЕЦБ, энергетические цены и так далее", — сказал Яремчик.

Финансовый аналитик ожидает, что в конце октября в паре евро/гривна будут происходить незначительные колебания на уровне от 48 до 49,5 грн/евро.

Что еще стоит знать

