Курс валют на 6 июля — банки установили новые цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках и обменниках незначительно колеблется перед выходными. Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить официальный курс доллара на том же уровне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,54 грн (0,00);

евро — 43,86 грн (+0,08);

злотый — 10,24 грн (+0,05).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар незначительно подешевел. Стоит в среднем при покупке 40,43 грн (-0,03), при продаже — 40,92 грн (-0,03). Евро в покупке стоит — 43,63 грн (+0,04), в продаже — 44,32 грн (+0,04).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,35 грн (+0,05), в продаже — 40,95 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (-0,10), при продаже - 40,97 грн (-0,08).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках американская валюта в покупке стоит 40,85 грн (+0,05), в продаже — 40,95 грн (+0,05). Евро стоит в покупке 44,20 грн (+0,10), в продаже — 44,35 грн (+0,10).

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Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

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