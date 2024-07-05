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Курс долара в Україні змінився перед вихідними — скільки коштує валюта

5 липня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 6 липня — банки встановили нові ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банках та обмінниках незначно коливається перед вихідними. Національний банк України (НБУ) вирішив залишити офіційний курс долара на тому ж рівні.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,54 грн (0,00);
  • євро — 43,86 грн (+0,08);
  • злотий — 10,24 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар незначно подешевшав. Коштує у середньому під час купівлі 40,43 грн (-0,03), під час продажу — 40,92 грн (-0,03). Євро у купівлі коштує — 43,63 грн (+0,04), у продажу — 44,32 грн (+0,04).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,35 грн (+0,05), у продажу — 40,95 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (-0,10), під час продажу — 40,97 грн (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках американська валюта у купівлі коштує 40,85 грн (+0,05), у продажу — 40,95 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі 44,20 грн (+0,10), у продажу — 44,35 грн (+0,10).

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Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Раніше ми писали, що на думку американського інвестора Роберта Кійосакі, найпростіший спосіб розбагатіти — це інвестувати у біткоїни. 

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