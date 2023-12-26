Курс доллара перед Новым годом — о чем предупреждают эксперты

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Эксперты рассказали, на какой курс американской валюты можно рассчитывать в последнюю, предпраздничную, неделю 2023 года. Утверждают, что ситуация на валютном рынке может резко измениться ближе к Новому году.

Об этом рассказал руководитель департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

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Как отмечает специалист, в последнюю неделю года ситуация на рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей и, вероятно, лучшей за уходящий год.

Он считает, что на фоне "управляемой гибкости" Национальным банком Украины (НБУ) на безналичном рынке может на время вернуться господство предложения над спросом. Это отразится на текущем курсе. Ожидается, что курсовой коридор будет в следующих рамках:

37-37,75 гривны за доллар

39-40,5 гривен за евро.

В то же время текущие курсовые изменения не будут выше 0,2 грн, а разница между курсом купли и продажи — менее 0,1 грн.

Подобное развитие ситуации будет обеспечено благодаря дальнейшей тактике мягкого вмешательства НБУ путем валютных интервенций на межбанковском рынке.

"В то же время после отмены валютных ограничений наличный рынок будет уверенно подражать курсовому поведению межбанка, а игроки рынка будут конкурировать между собой собственными курсами. Кроме того, объективное доминирование предложения над спросом из-за "праздничного фактора" еще больше сблизит наличный курс к межбанковскому", — подчеркнул эксперт.

При этом в последнюю неделю разница может стать фактически нулевой. Такое сближение сейчас считается ситуативным, однако не исключают, что ситуация сохранится и в начале 2024 года, добавил Тарас Лесовой.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По данным портала Минфин, на наличном рынке доллар несколько потерял в стоимости в покупке — 38,15 грн/долл (-0,01), в продаже — 38,00 грн/долл (-0,01).

Источник: Минфин

По данным НБУ, на 26 декабря официальный курс установлен на таком уровне:

доллар — 37,52 грн (-0,03);

евро — 41,36 грн/евро (-0,01).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Также мы писали, что курсовая ситуация в наступившем году не принесет существенных изменений. Все благодаря внедренной Национальным банком Украины (НБУ) стратегии "управляемой гибкости" совместно с вектором на понижение разницы между курсами безналичного и наличного рынков.