Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривня

Сотрудник подсчитывает банкноты в долларах США в обменном пункте ФОТО: Financial Times

Украинская валюта продолжает стремительно дешеветь, регулярно обновляя свои собственные антирекорды. На "черном" рынке и в банках за американскую валюту уже просят более 41 грн. Как говорят аналитики — это далеко не предел. Бюджету нужна девальвация, чтобы хоть как-то перекрыть "дыру", а потому к концу года курс гривни может опуститься еще сильнее. Новини.LIVE разбирались каким будет курс в ближайший месяц и чего ждать к концу года.

Очередной антирекорд

По состоянию утро 12 июля курс доллара на межбанке составил 40,88 грн, прибавив за день 17 копеек. В украинских банках и обменниках доллар уже продают по 41,15 - 41,30 грн.



Очередной скачек курса доллара, как и в прошлый раз, произошел на фоне либерализации валютного рынка и смягчения ограничений для бизнеса.

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В частности 11 июля регулятор внес следующие изменения:

предоставил возможность отечественному бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику.



разрешил переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины.



обеспечил возможность резидентов переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам.



унормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО, что увеличит поддержку украинского бизнеса со стороны МФО.



внес уточняющие изменения в майский пакет либерализации, которым было разрешено осуществлять плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу. Изменения направлены на унификацию подходов по уплате таких плановых процентов (купонов) для случаев разного структурирования осуществленных заимствований.

До этого, в мае НБУ принял самый масштабный с начала полномасштабного вторжения пакет валютной либерализации.

Тогда среди изменений, которые имели влияние на курс стало снятие ограничений на покупку валюты для репатриации дивидендов, выплат по лизингу, а также погашения кредитов и импорта работ и услуг.

Принимая подобные решение, в НБУ обещали, что рынок не почувствует изменений. Но ситуация на рынке демонстрирует обратное. Каждый шаг либерализации сопровождается повышением спроса на валюту и резким скачком курса.

Что будут с курсом в ближайший месяц

Но что любопытно, в этот раз объемы торгов не особо отличались от привычных значений. По данным торговой площадки Bloomberg, всего, в четверг, 11 июля, объем торгов составил 215,9 млн долл. Для сравнения, в понедельник объемы составили 176,6 млн долл., а во вторник 181 млн долл.

По сравнению с майскими показателями, когда за один день, 28 мая, клиенты купили валюты почти на 639 млн долл, что было максимумом с декабря 2022 года, нынешние объемы не выглядят столь крупными.

Поэтому, как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, вероятно, что это плановая девальвация. "У нас есть договоренность с МВФ относительно валютной либерализации. И каждый этап либерализации очевидно будет оказывать давления. Но в этом случая, я думаю, что это было контролированное снижение курса", — сказал нам Шевчишин.

Как сильно НБУ может опустить гривну, вопрос открытый. В то же время по словам Шевчишина, судя по ситуации на рынке, НБУ старается придерживаться стратегии, при которой девальвация гривни была бы соотносимой с доходностью банковских депозитов, чтобы не спровоцировать перетока средств с депозитов на валютный рынок.

"Сегодня гривневые депозиты населения и бизнеса на своих максимальных уровнях. И если эта ликвидность начнет уходить, то НБУ уже мало что сможет сделать, чтобы сдержать курс", — отмечает Шевчишин.

По его словам, судя по рыночной ситуации, можно сделать вывод, что украинская гривна сместилась в новый торговый диапазон, где и будет торговаться ближайший месяц.

"Это 40,6-41,6 грн за долл. И скорее всего этот диапазон в ближайшее время будем держать. В диапазоне 40-41 мы пробыли месяц, соответственно, примерно месяц будем находиться в новом", — сказал нам Шевчишин, добавив, что многое также будет зависеть от того сумеет ли Украина избежать дефолта, которые может произойти уже в августе.

Курс на 45?

Таким образом, дальнейшая судьба гривни будет зависеть от того, до какой отметки Нацбанк позволит девальвировать гривне.



"Прогнозировать действия НБУ в этой ситуации сложно. С учетом параметров его влияния на рынок, он может "сделать" и 35, и 45. Фискальная логика Минфина говорит о 45 ближе к осени. Логика НБУ по сохранению гривневых вкладов населения в банках, говорит о 40. Думаю, сойдутся посередине", — говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

К слову, согласно прогнозу от МВФ, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине ожидается на уровне 41 грн, а в пессимистическом - 42 грн. Что сопоставимо с нынешними значениями.

Если следовать логике, что курс гривни целенаправленно подводят под прогноз МВФ, то уже в конце года, как считает основатель и управляющий украинской инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман, мы, вероятно, увидим курс в районе 44-45 грн.



"Нужно понимать, что так как начинали мы в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ, 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами в конец года мы можем выйти на 44-45 грн за долл", — резюмировал Найман.