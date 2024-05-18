Будет ли доллар по 40 на следующей неделе — прогноз банкира.

Курс доллара и евро — какой будет ситуация на рынке на следующей неделе
На следующей неделе валютный рынок Украины будет под влиянием разных факторов. Все показатели свидетельствуют, что с 20 по 26 мая ситуация на рынке может быть самой спокойной за последние несколько месяцев. Для этого есть несколько веских аргументов.
Об этом сказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
По словам банкира, вступившие в силу с 4 мая недавние изменения в валютном рынке не повлияют значительно на баланс спроса и предложения. Это потому, что регулятор уже предусмотрел 5,5 млрд долларов для урегулирования возможных дисбалансов в случае значительного роста спроса.
"Похоже, Нацбанк выбрал на май тактику регулируемой девальвации, а следовательно можно рассчитывать, что по итогам месяца курс доллара будет находиться в диапазоне 39,7-40 грн, то есть потенциально курс гривны к доллару может потерять максимально от 0,2 грн до 0,5 грн", — сказал он.
Лесной объяснил, что регулярность и объемы макрофинансов, а также объемы международных валютных резервов (более 43 млрд долларов) создают прочную основу для дальнейших шагов регулятора в либерализации валютного рынка.
"Для покоя на рынке важно и базовое действие режима "управляемой гибкости", благодаря которому созданы определенные правила ежедневных и еженедельных валютных изменений. И за последние несколько месяцев эти правила за некоторым исключением почти не нарушались", — сказал эксперт.
Банкир предполагает, что курсовые показатели межбанка по-прежнему будут являться базой для курсов на наличном рынке, а периоды медленного снижения или роста курсов будут меняться.
Каким будет курс валют на следующей неделе
Лесной предполагает, что в течение 20-26 мая основные показатели валютного рынка останутся стандартными:
- Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке останутся на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет варьироваться от 0,5 до 0,7 грн в зависимости от валюты.
- Средние недельные курсовые отклонения будут составлять от 1,5-2% от начального курса недели.
"Таким образом, следующая неделя не внесет на рынок глобальных изменений: вместо этого можно рассчитывать, что курсовые колебания будут мало чем отличаться от двух предыдущих недель. Рынок будет находиться в состоянии легких и малозаметных курсовых колебаний, которые будут вполне удовлетворительными и неустранимыми для общей архитектуры рынка", — констатировал эксперт.
Что еще стоит знать
Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE сказал, что в Украине нет оснований для скачков курса доллара. Есть расчетный курс и до конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс за год — 40,7 грн/долл.
Мы также писали, что в Украине вступили в силу новые правила покупки валюты для украинского бизнеса. В частности, сняты ограничения на покупку валюты для импорта услуг, лизинговых и арендных платежей. Кроме того, смягчены условия погашения и обслуживания внешних долгов и выплаты дивидендов. Как говорят эксперты, такие шаги непременно повысят спрос на валюту и усилят давление на гривну уже в ближайшее время.
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