Будет ли доллар по 40 на следующей неделе — прогноз банкира.

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На следующей неделе валютный рынок Украины будет под влиянием разных факторов. Все показатели свидетельствуют, что с 20 по 26 мая ситуация на рынке может быть самой спокойной за последние несколько месяцев. Для этого есть несколько веских аргументов.

Об этом сказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

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По словам банкира, вступившие в силу с 4 мая недавние изменения в валютном рынке не повлияют значительно на баланс спроса и предложения. Это потому, что регулятор уже предусмотрел 5,5 млрд долларов для урегулирования возможных дисбалансов в случае значительного роста спроса.

"Похоже, Нацбанк выбрал на май тактику регулируемой девальвации, а следовательно можно рассчитывать, что по итогам месяца курс доллара будет находиться в диапазоне 39,7-40 грн, то есть потенциально курс гривны к доллару может потерять максимально от 0,2 грн до 0,5 грн", — сказал он.

Лесной объяснил, что регулярность и объемы макрофинансов, а также объемы международных валютных резервов (более 43 млрд долларов) создают прочную основу для дальнейших шагов регулятора в либерализации валютного рынка.

"Для покоя на рынке важно и базовое действие режима "управляемой гибкости", благодаря которому созданы определенные правила ежедневных и еженедельных валютных изменений. И за последние несколько месяцев эти правила за некоторым исключением почти не нарушались", — сказал эксперт.

Банкир предполагает, что курсовые показатели межбанка по-прежнему будут являться базой для курсов на наличном рынке, а периоды медленного снижения или роста курсов будут меняться.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Лесной предполагает, что в течение 20-26 мая основные показатели валютного рынка останутся стандартными:

Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке останутся на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет варьироваться от 0,5 до 0,7 грн в зависимости от валюты.

Средние недельные курсовые отклонения будут составлять от 1,5-2% от начального курса недели.

"Таким образом, следующая неделя не внесет на рынок глобальных изменений: вместо этого можно рассчитывать, что курсовые колебания будут мало чем отличаться от двух предыдущих недель. Рынок будет находиться в состоянии легких и малозаметных курсовых колебаний, которые будут вполне удовлетворительными и неустранимыми для общей архитектуры рынка", — констатировал эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE сказал, что в Украине нет оснований для скачков курса доллара. Есть расчетный курс и до конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс за год — 40,7 грн/долл.

Мы также писали, что в Украине вступили в силу новые правила покупки валюты для украинского бизнеса. В частности, сняты ограничения на покупку валюты для импорта услуг, лизинговых и арендных платежей. Кроме того, смягчены условия погашения и обслуживания внешних долгов и выплаты дивидендов. Как говорят эксперты, такие шаги непременно повысят спрос на валюту и усилят давление на гривну уже в ближайшее время.