Лучшие курсы доллара в Украине по состоянию на 13 марта 2025 года — где выгодно продать валюту

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В банках и обменниках Украины начал стремительно расти курс доллара США. За последние сутки американская валюта значительно укрепилась на валютном рынке.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 13 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 13 марта доллары в обменниках покупают в среднем по 41,33 гривны, что на 7 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,73 гривны — на 8 копеек выше относительно 12 марта.

Курс доллара в банках

На утро 13 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны — на 5 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,85 гривны. Это также на 5 копеек выше по сравнению с курсом на 12 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,15, продажа — 41,75;

ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Райффайзен Банк: покупка — 41,15, продажа — 41,68;

Сенс Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,75;

Укрсиббанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Кредобанк: покупка — 41,36, продажа — 41,78;

Таскомбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,85;

А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

ПроКредит Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

МТБ Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Глобус: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Аккордбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,84;

Банк Львов: покупка — 41,50, продажа — 41,60;

Коминбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,75;

Клиринговый Дом: покупка — 41,30, продажа — 41,75;

Ощадбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,65;

Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.

Когда лучше обменивать доллары в Украине

Колебания курса доллара в Украине имеют свою закономерность. Анализируя пики значений, можно определить, в какие дни недели стоимость американской валюты выше. Это знание помогает грамотно планировать обмен и совершать более выгодные финансовые операции.

Так, в начале недели выгоднее продавать доллары, поскольку курс позволяет получить больше гривен. Тем, кто хочет приобрести иностранную валюту, лучше избегать обмена в период с понедельника по среду и отдать предпочтение второй половине недели.

Что касается выходных, то традиционно в эти дни курс доллара постепенно повышается на несколько копеек. Для тех, кто меняет небольшие суммы, такие изменения несущественны, а заработать на разнице курса также не удастся. Таким образом, суббота и воскресенье — это относительно стабильный период, предшествующий росту курса в начале новой недели.

Поэтому выходные могут быть удачным временем для покупки валюты, поскольку 100 долларов будут стоить дешевле, чем с понедельника.

Что еще стоит знать украинцам

Не все купюры можно обменять в кассах. Финансовые учреждения отказываются принимать сильно поврежденные или поддельные банкноты, поэтому хранить наличные следует в хорошем состоянии.

Также мы писали, что курс доллара в Украине после завершения полномасштабной войны может заморозиться. Однако остается непонятным, на каком уровне остановится стоимость американской валюты к тому моменту.