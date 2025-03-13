Найкращі курси долара в Україні станом на 13 березня 2025 року — де вигідно продати валюту

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В банках і обмінниках України почав стрімко зростати курс долара США. За останню добу американська валюта значно зміцнилася на валютному ринку.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 13 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 13 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,33 гривні, що на 7 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,73 гривні — на 8 копійок вище щодо 12 березня.

Курс долара у банках

На ранок 13 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні — на 5 копійок вищу відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,85 гривні. Це також на 5 копійок вище в порівнянні з курсом на 12 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,15, продаж — 41,75;

ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Райффайзен Банк: купівля — 41,15, продаж — 41,68;

Сенс Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,75;

Укрсиббанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Кредобанк: купівля — 41,36, продаж — 41,78;

Таскомбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

ПроКредит Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

МТБ Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Глобус: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Акордбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,84;

Банк Львів: купівля — 41,50, продаж — 41,60;

Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,75;

Кліринговий Дім: купівля — 41,30, продаж — 41,75;

Ощадбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,65;

Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.

Коли краще обмінювати долари в Україні

Коливання курсу долара в Україні мають свою закономірність. Аналізуючи піки значень, можна визначити, в які дні тижня вартість американської валюти вища. Це знання допомагає грамотно планувати обмін та здійснювати вигідніші фінансові операції.

Так, на початку тижня вигідніше продавати долари, оскільки курс дає змогу отримати більше гривень. Тим, хто хоче придбати іноземну валюту, краще уникати обміну в період із понеділка по середу та віддати перевагу другій половині тижня.

Щодо вихідних, то традиційно в ці дні курс долара поступово підвищується на кілька копійок. Для тих, хто змінює невеликі суми, такі зміни несуттєві, а заробити на різниці курсу також не вдасться. Таким чином, субота та неділя — це відносно стабільний період, що передує зростанню курсу на початку нового тижня.

Тому вихідні можуть бути вдалим часом для купівлі валюти, оскільки 100 доларів коштуватимуть дешевше, ніж із понеділка.

Що ще варто знати українцям

Не всі купюри можна обміняти в касах. Фінансові установи відмовляються приймати сильно пошкоджені або підроблені банкноти, тому зберігати готівку слід у хорошому стані.

Також ми писали, що курс долара в Україні після завершення повномасштабної війни може заморозитися. Однак залишається незрозумілим, на якому рівні зупиниться вартість американської валюти до того моменту.