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Курс доллара резко пошел вниз — сколько сейчас стоит валюта

11 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 11 января — валюта в банках и обменниках пошла вниз
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

На четверг, 11 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара и евро на более низком уровне против предыдущего дня. Изменили цены на валюту банки и обменные пункты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

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По информации Центробанка, на 11 января официальные курсы валют установлены на таком уровне:

  • доллар — 38,19 грн (-0,03);
  • евро — 41,80 грн (-0,02);
  • злотый — 9,62 грн (-0,01).

Курс валют в банках

По сведениям сайта Kurs, на украинском наличном рынке валюта подешевела. Доллар в среднем стоит 39,08 гривны (-0,08). Покупают за 38,36 гривны (-0,01), продают — 39,09 гривны (+0,07). Евровалюту покупают за 41,96 гривны (-0,03), продают — 43,00 гривны (-0,06).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 11 січня
Источник: курс

Курс валют в обменниках

Данные Minfin свидетельствуют о том, что 11 января в обменниках также опустились цены на валюту. Доллар в покупке на таком уровне — 39,03 грн (-0,07), в продаже — 39,15 грн (-0,10). Евровалюту покупают по 42,65 грн (-0,05), продают по 43,91 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, на украинском валютном рынке подорожание доллара произошло из-за сезонного спроса на валюту в конце года. Однако это не продиктовано внезапной девальвацией гривны.

НБУ
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