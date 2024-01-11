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Курс долара різко пішов униз — скільки зараз коштує валюта

11 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 11 січня — валюта у банках та обмінниках пішла вниз
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

На четвер, 11 січня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара та євро на нижчому рівні проти попереднього дня. Змінили ціни на валюту банки та обмінні пункти.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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За інформацією Центробанку, на 11 січня офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

  • долар — 38,19 грн (-0,03);
  • євро — 41,80 грн (-0,02);
  • злотий — 9,62 грн (-0,01).

Курс валют у банках

За відомостями сайту Kurs, на українському готівковому ринку валюта подешевшала. Долар в середньому коштує 39,08 гривні (-0,08). Купують за 38,36 гривні (-0,01), продають — 39,09 гривні (+0,07). Євровалюту купують за 41,96 гривні (-0,03), продають — 43,00 гривні (-0,06).

Свіжий курс валют у банках

 

курс валют на 11 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Дані Minfin свідчать, що 11 січня в обмінниках також опустились ціни на валюту. Долар у купівлі на такому рівні - 39,03 грн (-0,07), у продажу — 39,15 грн (-0,10). Євровалюту купують за 42,65 грн (-0,05), продають за 43,91 грн (-0,05).

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Нагадаємо, на українському валютному ринку подорожчання долара сталося через сезонний попит на валюту наприкінці року. Проте це не продиктовано раптовою девальвацією гривні.

НБУ
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