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Курс доллара колеблется в банках — сколько стоит валюта

20 мая 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 20 мая — доллар снова изменился в цене в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках незначительно колеблется в понедельник, 20 мая 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс фактически не изменился.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,42 грн (-0,01);
  • евро — 42,75 грн (-0,09);
  • злотый — 10,01 грн (+0,03).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар в среднем стоит при покупке 39,39 грн (+0,02), при продаже — 39,94 грн (-0,00). Евровалюта стоит в покупке — 42,68 грн (+0,02), в продаже — 43,38 грн (-0,01).

В государственном ПриватБанке доллар стоит в покупке 39,30 грн (-0,05), в продаже — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,20 грн (-0,10), продает — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,40 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 39,90 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 43,25 грн (+0,05), в продаже — 43,40 грн (0,00).

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Напомним, НБУ увеличил продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 6 по 10 мая объемы продаж выросли на 26 млн долларов.

Также мы писали, что в украинском парламенте оценивают снижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Госбюджет.

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