Банкноты в 100 долларов 1996 года — нужно ли покупать украинцам валюту

Доллары в конверте. Фото: УНИНА

Доллар остается одной из самых популярных валют в мире. Валюту используют для расчетов за рубежом, а некоторые украинцы хранят доллары для того, чтобы использовать эти деньги для удовлетворения собственных нужд.

Однако покупка некоторых долларов может превратиться в настоящее испытание. Редакция Новини.LIVE рассказывает, стоит ли покупать доллары "старого" образца.

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Что нужно знать о долларах 1996 года выпуска

Все долларовые банкноты с 1914 года являются действительными, как говорится в постановлении Национального банка Украины "Об утверждении Положения о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины", при двух условиях:

деньги должны сохранить первоначальное состояние;

на купюрах не должно быть значительных повреждений.

То есть, американские доллары, которые были выпущены в 1996 году можно покупать, хотя таких банкнот в банках и обменниках все меньше. Поэтому если хотите облегчить себе задачу по обмену долларов, лучше все же выбирать самую новую купюру.

Когда будете выбирать номинал, то обязательно учитывайте свои планы. Например, если вы отправляетесь в поездку за границу, то с собой лучше иметь купюры малого номинала - от 1 доллара до 20 долларов. Если покупаете дорогие товары или услуги, тогда вам уже понадобятся купюры с номиналом 50 долларов или 100 долларов.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, украинцам, если они нашли у себя доллары с пятнами, не нужно спешить избавляться от таких купюр. Валюту, вероятно, удастся обменять, но нужно учесть масштаб проблемы: если на купюре не более трех пятен с диаметром до 5 мм каждое, то эти деньги можно смело нести в обменник.

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