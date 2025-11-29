Сколько стоит 1 тыс. долларов в последние дни осени — что надо знать украинцам

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Курс иностранной валюты в украинских банках меняется ежедневно. Поэтому украинцам, которые планируют покупать, например одну тысячу долларов для сбережений, стоит знать, какую сумму нужно нести в обменники или банки на обмен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Курс доллара 29 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) определил, что в субботу, 28 ноября 1 доллар будет стоить 42,19 гривны. Тогда как на портале "Минфин" средний банковский курс составляет:

покупка — 42,05 гривны;

продажа — 42,48 гривны.

Обменники тоже определились, по какому курсу будут покупать и продавать валюту населению. Показатели следующие:

средняя покупка — 42,30 гривны;

средняя продажа — 42,40 гривны.

Сколько стоит 1 тысяча долларов сейчас

Итак, по официальному курсу Национального банка за один доллар в Украине надо заплатить 42,19 гривны. Таким образом, 1 тысяча долларов будет стоить 42 190 гривен.

Традиционно, в обменниках покупать доллар дороже. Так, по состоянию на 29 ноября за 1 тысячу долларов придется отдать 42 300 гривен. Зато в банках такая операция обойдется в сумму в 42 050 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, валютный рынок очень чувствителен к геополитическим процессам, однако надеяться на то, что доллар в случае перемирия между Украиной и РФ резко подешевеет — не стоит. Как пояснил экономист Даниил Монин, курс гривны относительно евро и доллара сильно зависит от объема финансирования, который получит наша страна.

"Если вдруг наступит мир, то, скорее всего, нужно будет менять бюджет. А финансовая помощь может частично прийти репарациями, которые вложили в мирный план", — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас трудно прогнозировать, что будет с курсом валют, ведь неизвестной остается ситуация с международной финансовой поддержкой.

