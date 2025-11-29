Скільки коштує 1 тис. доларів в останні дні осені — що треба знати українцям

Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Курс іноземної валюти в українських банках змінюється щодня. Тому українцям, які планують купувати, наприклад одну тисячу доларів для заощаджень, варто знати, яку суму потрібно нести в обмінники чи банки на обмін.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Курс долара 29 листопада

Національний банк України (НБУ) визначив, що у суботу. 28 листопада 1 долар коштуватиме 42,19 гривні. Тоді як на порталі "Мінфін" середній банківський курс становить:

купівля — 42,05 гривень;

продаж — 42,48 гривні.

Обмінники теж визначилися, за яким курсом купуватимуть та продаватимуть валюту населенню. Показники наступні:

середня купівля — 42,30 гривень;

середній продаж — 42,40 гривень.

Скільки коштує 1 тисяча доларів зараз

Отже, за офіційним курсом Національного банку за один долар в Україні треба заплатити 42,19 гривні. Таким чином, 1 тисяча доларів коштуватиме 42 190 гривень.

Традиційно, в обмінниках купувати долар дорожче. Так, станом на 29 листопада за 1 тисячу доларів доведеться віддати 42 300 гривень. Натомість в банках така операція обійдеться у суму в 42 050 гривень.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, валютний ринок дуже чутливий до геополітичних процесів, однак сподіватися на те, що долар у разі перемир'я між Україною та РФ різко здешевшає — не варто. Як пояснив економіст Данило Монін, курс гривні щодо євро та долара сильно залежить від обсягу фінансування, який отримає наша країна.

"Якщо раптом настане мир, то, швидше за все, потрібно буде змінювати бюджет. А фінансова допомога може частково прийти репараціями, які вклали у мирний план", — розповів він.

Експерт підкреслив, що зараз важко прогнозувати, що буде з курсом валют, адже невідомою залишається ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою.

Раніше ми розповідали, чи коштуватиме долар в Україні по 50 гривень. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому такий курс не буде надмірним.