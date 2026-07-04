Кто должен заменить карты ПриватБанка и как заказать доставку
В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" предусмотрена возможность дистанционной замены старых и оформления новых карт благодаря услуге по их доставке, которая особенно важна в условиях войны. Известно, кому необходимо заменить и как правильно оформить для отправки в Украине и за рубеж.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Кому необходимо заменить карты в ПриватБанке
Согласно данным госбанка, в период военного положения владельцы старых карт могут и дальше пользоваться ими при осуществлении основных операций, ведь срок их действия был продлен. В то же время клиентов предупредили, что некоторые операции могут быть недоступны. Речь идет о:
- Снятии наличных за рубежом;
- Выполнении операций через зарубежные сервисы;
- Осуществлении онлайн-обмена валют.
В связи с этим банк рекомендует перевыпустить карты. В частности, это можно сделать без посещения отделения банка. Для клиентов, проживающих в Украине или находящихся за рубежом, доступен заказ на перевыпуск старых кредитных, дебетовых, премиальных карт или выпуск новых в приложении и веб-банкинге "Приват24".
Как заказать доставку карты у "Приват24"
Чтобы оформить заказ карты в регионах Украины через "Приват24", необходимо выполнить следующие действия:
- в приложении найти в меню "Все счета";
- выбрать нужную карту для перевыпуска;
- войти в "Настройки" карты;
- выбрать пункт "Заказать карту";
- нажать на опцию "Доставка по Украине".
В случае заказа доставки за границу необходимо указать некоторые уточнения. А именно:
- в "Приват24" выбрать карту для замены;
- зайти в настройки карты;
- выбрать "Заказать карту";
- нажать "Международная";
- указать адрес доставки;
- ввести номер телефона и страну;
- а также добавить адрес электронной почты;
- нажать "Продолжить".
Срок доставки карты в Украине — один день через "Новую почту", за границу через "Новую почту" — 7–14 дней, через "Укрпочту" — 7–30 суток.
Для активации клиент получит сообщение со ссылкой в "Приват24". Для этого необходимо в меню:
- найти соответствующую карту;
- войти в настройки;
- выбрать опцию "Операции с картой";
- нажать "Перевыпуск карты";
- выбрать "Пластик";
- указать номер полученной карты;
- нажать "Активировать карту".
До конца текущего года услуга доставки будет бесплатной.
Еще Новини.LIVE рассказывали о том, какие тарифы действуют на оплату коммунальных услуг в ПриватБанке в июле. Комиссия зависит от способов расчета. В частности, с получателей пенсионных выплат дополнительные средства не взимаются. Речь идет о настройке автоплатежей в "Приват24". Важно, чтобы сумма не превышала 5 000 грн/мес.
Ранее Новини.LIVE писали, кто из клиентов ПриватБанка должен предоставить актуальную информацию, в частности, об уровне дохода. В таких ситуациях следует ожидать поступления в приложении просьбы внести новые данные. На это отведено 30 дней. Сделать это можно как удаленно, так и в отделении банка.
Читайте Новини.live!