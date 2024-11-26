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Кредитные льготы для военных — что предлагает ПриватБанк

26 ноября 2024 07:01
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
ПриватБанк предоставляет кредитные льготы для военных — детали
Человек заходит в отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинские военные имеют право на разные льготы от государства. Однако не только власти поддерживают защитников, украинские военнослужащие и члены их семей могут воспользоваться специальными льготными условиями при обслуживании кредитов в ПриватБанке.

Об этом говорится на сайте учреждения.

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Льготы защитникам предоставляются на время мобилизации или прохождения военной службы. Для второго супруга льготный период начинается с 18 мая 2024 года. При этом необходимо ежегодно актуализировать документы, подтверждающие право на льготы. Среди преимуществ, которые имеют защитники, можно выделить:

  1. Отсутствие процентов: за использование кредитом не начисляются никакие проценты.
  2. Никаких штрафов и пеней: за нарушение обязательств по кредиту штрафные санкции и пеня не применяются.
  3. Регулирование условий договором: все остальные обязательства остаются в силе в соответствии с положениями кредитного договора. При нарушении графика или срока погашения задолженность выносится на просрочку и отражается в кредитной истории.

Однако есть и некоторые ограничения. Льготные условия не распространяются на кредиты, полученные на приобретение жилой недвижимости (домов, квартир, недостроенных объектов или имущественных прав на них) и автомобилей.

ПриватБанк предлагает военным и семьям существенные облегчения в кредитном обслуживании. Отсутствие процентов, штрафов и пени позволяет снизить финансовую нагрузку, однако важно помнить об ограничениях и ежегодной актуализации права на льготы.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиентка ПриватБанка обратилась в суд из-за исчезновения депозита в 40 тысяч евро. Основанием для иска стал отказ банка возвращать деньги.

Также мы рассказывали, что банковские карты, забытые или изъятые в банкоматах ПриватБанка, не возвращаются. В таких случаях нужно обратиться в банк для изготовления новой карты.

ПриватБанк кредиты банки льготы военнослужащие

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