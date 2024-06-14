Солнечные панели в доме — в Украине заработает льготная кредитная программа

Монтаж солнечных панелей. Фото: solarsystem

В Украине на фоне сложной ситуации в энергосфере запустят доступные кредиты на покупку энергооборудования как для бизнеса, так и для простых украинцев. Льготные кредиты будут выдавать под залог приобретенного оборудования.

О таких возможностях рассказали в Кабинете министров.

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Льготные кредиты на солнечные панели

Как отметил премьер-министр, в частности, ставка на кредиты будет достаточно приемлемой — на уровне 13,5%. Благодаря этому энергооборудование станет доступнее малому и среднему бизнесу, бытовым потребителям.

"Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог — только покупаемое оборудование", — пояснил Шмыгаль.

Он убежден, что доступные кредиты позволят людям и бизнесу быть энергонезависимыми, чем поддержат страну. Можно устанавливать солнечные панели. А также:

накопители электрической энергии;

когенерационные установки.

"Таким образом, они обеспечат электроэнергией себя. И помогут стране выстоять в битве за свет и тепло", — подчеркнул глава правительства.

Возможные суммы кредитов

Ранее в правительстве приняли порядок предоставления финансовой поддержки гражданам на покупку энергооборудования. То есть, тем, кто устанавливает генерирующие установки из альтернативных источников энергии в домохозяйствах. Как отмечается в документе:

сумма денежной компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет равна 244 тыс. гривен;

максимальная сумма кредита будет достигать 480 тыс. гривен сроком пять лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Также мы писали, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально в кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.