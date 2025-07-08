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Главная Финансы Страна ЕС сократит выплаты беженцам из Украины — кого коснется

Страна ЕС сократит выплаты беженцам из Украины — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 15:50
Украинские беженцы в Нидерландах — что для них изменится в 2025 году
Человек держит евро в руках, а на столе лежат гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Одна из стран Европы в 2025 году существенно изменит оплату за проживание для украинских беженцев. Речь идет о тех людях, которые поселились в государственных общежитиях и нашли работу.

Об этом пишет издание NOS.

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К нововведению следует готовиться гражданам Украины в Нидерландах. Как заявила министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер, таким образом правительство хочет снизить неравенство между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса используется для покрытия эксплуатационных расходов убежища, таких как газ, вода и электроэнергия", — объяснила она.

Если после изменений у людей будут появляться финансовые трудности, то муниципалитеты будут применять индивидуальный подход к беженцу или к представителю его семьи.

Отмечается также, что Нидерланды придерживаются в отношении беженцев следующего правила: у трудоустроенных людей всегда будет больше денег нежели у тех, кто просто пользуется помощью на проживание.

Цена на проживание — как изменятся суммы

Ежемесячная плата для беженцев за проживание в государственных приютах в Нидерландах с 1 октября составит 244,2 евро (12 005 гривен), вместо 105 евро (5 145 гривен). К тому же взрослые украинцы, если проживают в приютах, где для них готовят еду, дополнительно будут платить еще 252,2 евро в месяц (12 397 гривен). Поэтому максимальный взнос для семьи из двух взрослых будет на уровне 992,8 евро в месяц (48 657 гривен).

Ранее стало известно, что в Швейцарии могут ввести новые правила для получения статуса защиты S украинскими гражданами. Изменения будут касаться только тех, кто приедет в страну после их внедрения.

Также напомним, что Европейский Союз обновил срок действия временной защиты для украинцев. Известно, что с марта 2022 года, ЕС обеспечил защиту и убежище более 4 миллионам беженцев из Украины.

Нидерланды деньги беженцы жилье война в Украине оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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