Рада приняла законопроект, разрешающий коррупционерам легально откупиться от тюрьмы

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНІАН

Верховная Рада Украины в четверг, 18 июля, приняла в первом чтении законопроект №11340. Правительственная инициатива позволит коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.

Об этом говорится в законопроекте №11340 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности.

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Принятый законопроект позволит уменьшать наказание за коррупционные преступления ниже установленного предела при заключении соглашения со следствием, а также расширит возможности применения условного увольнения даже в особо тяжких случаях коррупции. При этом разоблачение сообщников не будет обязательным условием.

Вместо этого предлагается полное возмещение ущерба и штраф до 204 млн грн за особо тяжкое преступление.

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В законопроекте предлагаются следующие способы разрешения уголовно-правовых конфликтов:

от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн — в случае совершения уголовного проступка;

от 2,057 млн до 20,4 млн грн — в случае совершения нетяжкого преступления;

от 20,417 млн до 102 млн грн — в случае совершения тяжкого преступления;

от 102 млн грн до 204 млн грн — в случае совершения особо тяжкого преступления.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Украины Николай Задорожний был исключен из партии "Слуга народу". Политика подозревается в требовании взятки на сумму 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в ремонте объектов инфраструктуры в Сумской области.

Мы также писали, что 16 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили прокуроров Офиса генпрокурора на получении взятки. Речь идет о сумме в размере 170 тысяч долларов.