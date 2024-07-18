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Корупціонери зможуть офіційно відкупитись від злочинів — скільки коштує порушення закону

18 липня 2024 13:50
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Рада ухвалила законопроект, який дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в’язниці
Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України у четвер, 18 липня, прийняла в першому читанні законопроєкт №11340. Урядова ініціатива дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини

Про це йдеться в законопроєкті №11340 Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості.

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Що передбачає проєкт Закону №11340

Прийнятий законопроєкт дозволить зменшувати покарання за корупційні злочини нижче встановленої межі при укладанні угоди зі слідством, а також розширить можливості застосування умовного звільнення навіть в особливо тяжких випадках корупції. При цьому викриття спільників не буде обов'язковою умовою.

Замість цього пропонується повне відшкодування збитків та штраф до 204 млн грн за особливо тяжкий злочин.

Які ціни за легальне уникнення покарання за корупцію

У законопроєкті пропонуються наступні способи вирішення кримінально-правових конфліктів: 

  • від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн — у разі вчинення кримінального проступку;
  • від 2,057 млн  до 20,4 млн грн — у разі вчинення нетяжкого злочину;
  • від 20,417 млн до 102 млн грн — у разі вчинення тяжкого злочину;
  • від 102 млн грн до 204 млн грн — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області. 

Ми також писали, що 16 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря. Йдеться про суму у розмірі 170 тисяч доларів. 

Верховна Рада корупція гроші штраф нардепи законопроєкт

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