Рада ухвалила законопроект, який дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в’язниці

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у четвер, 18 липня, прийняла в першому читанні законопроєкт №11340. Урядова ініціатива дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини.

Про це йдеться в законопроєкті №11340 Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості.

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Прийнятий законопроєкт дозволить зменшувати покарання за корупційні злочини нижче встановленої межі при укладанні угоди зі слідством, а також розширить можливості застосування умовного звільнення навіть в особливо тяжких випадках корупції. При цьому викриття спільників не буде обов'язковою умовою.

Замість цього пропонується повне відшкодування збитків та штраф до 204 млн грн за особливо тяжкий злочин.

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У законопроєкті пропонуються наступні способи вирішення кримінально-правових конфліктів:

від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн — у разі вчинення кримінального проступку;

від 2,057 млн до 20,4 млн грн — у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 20,417 млн до 102 млн грн — у разі вчинення тяжкого злочину;

від 102 млн грн до 204 млн грн — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області.

Ми також писали, що 16 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря. Йдеться про суму у розмірі 170 тисяч доларів.