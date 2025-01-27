Замена копеек на шаги — какую национальную традицию возродит инициатива НБУ

25 копеек. Фото: УНИАН

Эксперты из состава комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) считают, что идея Национального банка Украины изменить название разменной монеты с "копейки" на "шаг" имеет право на жизнь. Считается, что это поможет возродить национальную традицию в номинации денег.

Об этом говорится в профессиональном заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики и колониального наследия.

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Как указывают авторы материала, "шагом" в Украине называли разменную монету, которой пользовалось население Гетманщины еще в XVII ХѴІІІ столетиях. Упоминания о "шагах" есть как в письменных источниках тех времен, так и в художественной литературе и фольклоре.

При этом название "шаг" характерно именно для территории современной Украины, тогда как в Московском царстве и Российской империи деньги имели другое название. Однако российские правители постепенно не только уничтожали украинскую государственность, а вместе с этим стремились навязать Гетманщине свои деньги, в том числе и "копейки".

"Украинская копейка заимствована из русского языка, название возникло на основе словосочетания копейная деньга копейка, на которой был изображен великий князь (царь) верхом на коне с копьем в руке. Эта розничная монета вытеснила традиционную для украинского денежного обращения западноевропейскую монету", — отмечается в документе.

Возвращение к историческому названию произошло благодаря Центральной Раде и событиям Украинской революции в 1917-1921 годах. Тогда власти утвердили денежную единицу гривну, которая состояла из 100 "шагов" (в обращении появились разменные марки стоимостью 10, 20, 30, 40 и 50 "шагов"). Но эту реформу вскоре отменило уже советское правительство.

Возродить "шаг", как разменную монету, в Украине пытаются с момента восстановления государственности 24 августа 1991 года. Еще тогда, создавались проекты и эскизы банкнот и монет (например, появились эскизы разменных монет 1, 5, 10 и 25 "шагов", и даже чеканились монеты). Но народные депутаты, которые еще помнили времена Советского Союза поддержали, что разменная монета в Украине будет называться "копейка", как в Московском царстве, Российской империи, Советском Союзе и в РФ.

"Следовательно, название "копейка" политически, экономически и семантически относится к символам, связанным с реализацией российской имперской политики в Украине и колониальным наследием", — говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что чеканка новых монет может начаться уже в 2025 году. Но при условии, что парламент поддержит переименование копеек.

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