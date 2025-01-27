Заміна копійок на шаги — яку національну традицію відродить ініціатива НБУ

25 копійок. Фото: УНІАН

Експерти зі складу комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) вважають, що ідея Національного банку України змінити назву розмінної монети з "копійки" на "шаг" має право на життя. Вважається, що це допоможе відродити національну традицію у номінації грошей.

Про це йдеться у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам'яті з питань визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики та колоніальною спадщиною.

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Як вказують автори матеріалу, "шагом" в Україні називали розмінну монету, якою користувалося населення Гетьманщини ще у XVII ХѴІІІ. Згадки про "шаги" є як у письмових джерелах тих часів, так і в художній літературі та фольклорі.

При цьому назва "шаг" характерна саме для території сучасної України, тоді як у Московському царстві та Російській імперії гроші мали іншу назву. Однак російські правителі поступово не тільки знищували українську державність, а разом з цим прагнули нав'язати Гетьманщині свої гроші, зокрема й "копійки".

"Українська копійка запозичена з російської мови, назва виникла на основі словосполучення копейная деньга копійка, на якій був зображений великий князь (цар) верхи на коні зі списом у руці. Ця роздрібна монета витіснила традиційну для українського грошового обігу західноєвропейську монету", — зазначається у документі.

Повернення до історичної назви відбулося завдяки Центральній Раді та подіям Української революції у 1917-1921 роках. Тоді влада затвердила грошову одиницю гривню, яка складалася зі 100 "шагів" (в обігу з'явилися розмінні марки вартістю 10, 20, 30, 40 і 50 "шагів"). Та цю реформу невдовзі скасував вже радянський уряд.

Відродити "шаг", як розмінну монету, в Україні намагаються з моменту відновлення державності 24 серпня 1991 року. Ще тоді створювалися проєкти та ескізи банкнот і монет (наприклад, з'явилися ескізи розмінних монет 1, 5, 10 та 25 "шагів", і навіть карбувалися монети). Але народні депутати, які ще пам'ятали часи Радянського Союзу підтримали, що розмінна монета в Україні матиме назву "копійка", як Московському царстві, Російській імперії, Радянському Союзі та в РФ.

"Отже, назва "копійка" політично, економічно та семантично належить до символів, пов'язаних із реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною", - йдеться у висновку.

Раніше повідомлялося, що карбування нових монет може розпочатися вже у 2025 році. Але за умови, що парламент підтримає перейменування копійок.

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