Работа в Польше — украинцам все труднее конкурировать с гражданами других стран

Работники в поле. Фото: business.rayon

Граждане Украины в 2025 году в дальнейшем остаются важной частью рабочей силы в Польше благодаря соседству, упрощенной процедуре трудоустройства и легкой адаптации к местным условиям. В то же время усиливается конкуренция со стороны работников из Азии и Латинской Америки.

Об этом говорится в материале издания inРoland, основанном на отчете Gi Group.

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Согласно обнародованным данным, в Польше активно растет число разрешений на допуск к работе для представителей Непала, Филиппин и Колумбии. Особенно увеличилось количество работников из Колумбии. Часто они готовы работать за более низкую заработную плату, чем граждане Украины, не принципиальны относительно условий труда. Это привлекает польских работодателей, которые не спешат тратиться на оплату труда. В связи с этим за год доля выросла:

на 60% — среди филиппинцев;

на 46% — среди непальцев;

на 337% — среди колумбийцев (втрое больше).

Среди ключевых факторов роста численности работников из Азии и Латинской Америки:

дефицит местных кадров — в ряде сфер экономики, больше всего в производстве, строительстве и в предоставлении услуг;

выезд поляков в страны Западной Европы — польские граждане продолжают эмигрировать в более развитые страны ЕС, такие как Германия или Британия;

невысокие требования к условиям труда — филиппинцы, непальцы и колумбийцы готовы работать с меньшими соцгарантиями и менее комфортными условиями проживания;

льготные условия для иностранцев — в Польше в дальнейшем упрощают механизм получения разрешений на работу для лиц третьих стран, что способствует привлечению рабочей силы вне Европы.

Ситуация с украинскими работниками в Польше

Хотя на украинцев приходится наибольшая доля на польском рынке труда, однако количество ежегодно сокращается. В частности, против 2018 года число снизилось на 7,8%. Этому способствовали следующие факторы:

частичное возвращение на родину после временного пребывания;

переезд в более развитые экономически страны еврозоны с лучшей оплатой труда (в частности в Германию, Чехию, Словакию);

увеличение конкуренции со стороны представителей стран Азии и Латинской Америки.

Для сохранения конкурентоспособности эксперты рекомендуют украинцам:

повышать квалификацию (гарантией высокооплачиваемой работы является высшее образование и специализация);

адаптироваться к изменениям рынка труда (пользоваться курсами и переквалификацией, которые предлагают работодатели);

переходить в сферы с высокими требованиями к квалификации (в частности, IT-сферу, медицину, инженерию, сферу услуг с высокими стандартами качества).

Как известно, в некоторых странах Европы в январе предполагается повышение минимальной заработной платы. Ожидается, что изменения станут залогом финансовой стабильности и улучшения соцзащиты граждан.

Также мы писали, что украинские граждане могут находиться в Германии до 90 дней, не имея статуса беженца. При этом нужно соблюдать установленные таможенные правила.