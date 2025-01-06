Робота у Польщі — українцям дедалі важче конкурувати з громадянами інших країн

Працівники у полі. Фото: business.rayon

Громадяни України у 2025 році надалі залишаються важливою частиною робочої сили у Польщі завдяки сусідству, спрощеній процедурі працевлаштування та легшій адаптації до місцевих умов. Водночас посилюється конкуренція з боку працівників з Азії та Латинської Америки.

Про це йдеться у матеріалі видання inРoland, що ґрунтується на звіті Gi Group.

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Збільшення частки працівників з неєвропейських країн у Польщі

Згідно з оприлюдненими даними, у Польщі активно зростає число дозволів на допуск до роботи для представників Непалу, Філіппін і Колумбії. Особливо збільшилася кількість працівників із Колумбії. Часто вони готові працювати за нижчу заробітну плату, аніж громадяни України, не принципові щодо умов праці. Це приваблює польських роботодавців, які не поспішають витрачатися на оплату праці. У зв'язку з цим за рік частка зросла:

на 60% — серед філіппінців;

на 46% — серед непальців;

на 337% — серед колумбійців (утричі більше).

Серед ключових факторів зростання чисельності працівників із Азії та Латинської Америки:

дефіцит місцевих кадрів — у низці сфер економіки, найбільше у виробництві, будівництві та в наданні послуг;

виїзд поляків до країн Західної Європи — польські громадяни продовжують емігрувати у більш розвинені країни ЄС, такі як Німеччина чи Британія;

невисокі вимоги до умов праці — філіппінці, непальці та колумбійці ладні працювати із меншими соцгарантіями та менш комфортними умовами проживання;

пільгові умови для іноземців — у Польщі надалі спрощують механізм отримання дозволів на роботу для осіб третіх країн, що сприяє залученню робочої сили поза Європою.

Ситуація з українськими працівниками у Польщі

Хоч на українців припадає найбільша частка на польському ринку праці, однак кількість щороку скорочується. Зокрема, проти 2018 року число знизилося на 7,8%. Цьому сприяли такі фактори:

часткове повернення на батьківщину після тимчасового перебування;

переїзд в більш розвинені економічно країни єврозони із кращою оплатою праці (зокрема у Німеччину, Чехію, Словаччину);

збільшення конкуренції з боку представників країн Азії та Латинської Америки.

Для збереження конкурентоспроможності експерти рекомендують українцям:

підвищувати кваліфікацію (гарантією високооплачуваної роботи є вища освіта та спеціалізація);

адаптуватися до змін ринку праці (користуватися курсами та перекваліфікацією, які пропонують роботодавці);

переходити у сфери з високими вимогами до кваліфікації (зокрема, IT-сферу, медицину, інженерію, сферу послуг із високими стандартами якості).

Як відомо, у деяких країнах Європи у січні передбачається підвищення мінімальної заробітної плати. Очікується, що зміни стануть запорукою фінансової стабільності та покращення соцзахисту громадян.

Також ми писали, що українські громадяни можуть перебувати у Німеччині до 90 днів, не маючи статусу біженця. При цьому потрібно дотримуватися встановлених митних правил.