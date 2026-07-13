Сколько стоит час работы кондиционера: украинцам назвали тарифы

Кондиционеры бьют по кошелькам украинцев: сколько стоит час работы
Украинцев от летней жары спасают кондиционеры. Впрочем, эта техника резко увеличивает нагрузку на энергосистему, из-за чего энергетики могут прибегнуть к отключениям света. А еще у граждан кондиционеры часто работают некорректно, поэтому люди вынуждены переплачивать за свет.
Между тем издание Dom Wprost подсчитало, сколько мы платим за охлажденный воздух в своих квартирах, передает Новини.LIVE.
Сколько стоит работа кондиционера
Если потребление электроэнергии составляет 0,5 кВт·ч, то:
- за один час работы кондиционера заплатим 2,16 гривен;
- за 8 часов — 17,28 гривен;
- за 30 дней (по 8 часов) — 518,4 гривен.
- Если же кондиционер будет работать круглосуточно в течение месяца, это обойдется в 1 296 гривен.
Если установить немного более мощный прибор, который будет потреблять, например, 0,8 кВт/ч, то:
- один час работы — 3,45 гривен;
- 8 часов — 27,65 гривен;
- один месяц использования по 8 часов в день — 829,44 гривен;
- месяц круглосуточной работы с учётом ночного тарифа — 2 073,6 грн.
Вдвое возрастут расходы на работу кондиционера, потребляющего 1 кВт/ч:
- один час работы — 4,32 гривны;
- 8 часов — 34,56 гривен;
- один месяц работы по 8 часов в день — 1036,8 гривен;
- месяц круглосуточно (плюс ночной тариф) — 2 592 гривен.
Почему кондиционеры украинцев работают неправильно
Большинство украинцев допускает очень распространённую ошибку — включают кондиционеры, когда квартира сильно перегрета. На самом деле из-за частых выключений и перезапусков компрессоры кондиционера работают на полную мощность.
Поэтому правильнее будет поддерживать температуру в квартире на уровне от 24 до 26 градусов, а не охлаждать помещение, которое уже прогрелось до 30 градусов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что действующий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за 1 кВт·ч. Пересмотр тарифа пока не планируется. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.
Также Новини.LIVE писали о новых тарифах на воду. Пересмотр коснулся потребителей в нескольких городах. В связи с этим людям, пользующимся жилищными субсидиями, пересчитают размер государственной помощи