Сколько стоит час работы кондиционера: украинцам назвали тарифы

Человек включает кондиционер, деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев от летней жары спасают кондиционеры. Впрочем, эта техника резко увеличивает нагрузку на энергосистему, из-за чего энергетики могут прибегнуть к отключениям света. А еще у граждан кондиционеры часто работают некорректно, поэтому люди вынуждены переплачивать за свет.

Между тем издание Dom Wprost подсчитало, сколько мы платим за охлажденный воздух в своих квартирах, передает Новини.LIVE.

Сколько стоит работа кондиционера

Если потребление электроэнергии составляет 0,5 кВт·ч, то:

за один час работы кондиционера заплатим 2,16 гривен;

за 8 часов — 17,28 гривен;

за 30 дней (по 8 часов) — 518,4 гривен.

Если же кондиционер будет работать круглосуточно в течение месяца, это обойдется в 1 296 гривен.

Если установить немного более мощный прибор, который будет потреблять, например, 0,8 кВт/ч, то:

один час работы — 3,45 гривен;

8 часов — 27,65 гривен;

один месяц использования по 8 часов в день — 829,44 гривен;

месяц круглосуточной работы с учётом ночного тарифа — 2 073,6 грн.

Вдвое возрастут расходы на работу кондиционера, потребляющего 1 кВт/ч:

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один час работы — 4,32 гривны;

8 часов — 34,56 гривен;

один месяц работы по 8 часов в день — 1036,8 гривен;

месяц круглосуточно (плюс ночной тариф) — 2 592 гривен.

Почему кондиционеры украинцев работают неправильно

Большинство украинцев допускает очень распространённую ошибку — включают кондиционеры, когда квартира сильно перегрета. На самом деле из-за частых выключений и перезапусков компрессоры кондиционера работают на полную мощность.

Поэтому правильнее будет поддерживать температуру в квартире на уровне от 24 до 26 градусов, а не охлаждать помещение, которое уже прогрелось до 30 градусов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что действующий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за 1 кВт·ч. Пересмотр тарифа пока не планируется. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали о новых тарифах на воду. Пересмотр коснулся потребителей в нескольких городах. В связи с этим людям, пользующимся жилищными субсидиями, пересчитают размер государственной помощи