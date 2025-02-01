Коммунальные услуги в 2025 году — изменятся ли тарифы

Деньги и квитанция на коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Тарифы на коммунальные услуги в Украине являются экономически необоснованными, однако в 2025 году цены останутся без изменений. Пересмотр тарифов, вероятно, состоится уже в следующем году.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) по итогам января.

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Так, в Нацбанке предполагают, что тарифы на коммуналку будут повышать постепенно, однако неизвестно, когда именно это произойдет и каким будет подорожание.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года",— отмечают НБУ.

Отмечается, что рост тарифов произойдет в связи с кризисом в энергетике и дефицитом в госбюджете. Подведение тарифов к экономически обоснованным показателям может начаться с 2026 года.

В Нацбанке добавляют, что избавиться от дисбаланса в энергетической сфере можно, если резко повысить стоимость коммунальных услуг, но тогда усилится инфляционное давление, а население будет нуждаться в большем количестве субсидий из государственного бюджета.

С другой стороны, затягивание решений о пересмотре цен хоть и поможет снизить инфляцию, но ухудшит финансовое состояние государственных энергетических компаний.

"Это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", — говорится в отчете Нацбанка.

Ранее мы объясняли, какими будут тарифы на основные коммунальные услуги в феврале 2025 года. Известно, сколько украинцы будут платить за газ, свет и воду.

Также недавно эксперты объяснили, почему стоит оставлять квитанции за коммунальные услуги. Эти документы могут понадобиться потребителям, если возникнут споры с компаниями за предоставленные услуги.